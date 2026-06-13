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21:10

5. minut  - Prva prilika za Katar

Pokušao je Edmilson Žunior, brani Kobel.

21:07

2. minut - Velika šansa

Nakon greške defanzivaca Katara, lopta dolazi do Embola koji iz idealne situacije šutira pravo u Abunda.

21:06

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč Švajcarska - Katar.

19:45

Sastavi:

Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.

Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.

17:27

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