ŠVAJCARSKA - KATAR 0:0
MUNDIJAL 2026
ŠVAJCARSKA - KATAR: Švajcarci propustili zicer već na startu!
Fudbaleri Švajcarske i Katara sastaju se u utakmici 1. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.
Meč u Kanzasu počinje u 21 čas.
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21:07
2. minut - Velika šansa
Nakon greške defanzivaca Katara, lopta dolazi do Embola koji iz idealne situacije šutira pravo u Abunda.
19:45
Sastavi:
Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.
Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.
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