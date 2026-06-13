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0:16

12' Brazil ne liči na sebe!

Maroko za sada, u uvodnih 10 minuta, dominira na terenu. Eipa Karla Anćelotija se muči...

0:11

6' Žestok start Maroka!

Dve dobre šanse nakon kojih je sreća pogledala Brazilce!

23:52

Prvo poluvreme!

Sve je spremno za početak!

23:20

Sastavi!

Brazil: Alison - Markinjos, Magaljanes, Ibanjez, Danilo - Kazemiro, Gimaraeš - Paketa, Vinisijus, Rafinja - Tijago

Maroko: Bono - Riad, Diop, Hakimi, Mazraui - Bouadi, Ajnaui - Dijaz, Ounahi, Kanus - Saibari.

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23:13

Nejmar povređen!

Neće biti u timu Brazila za ovaj meč, ali će bodriti saigrače sa tribina.

23:02

Dobrodošli na lajv prenos meča Brazil - Maroko!

Čeka nas uzbudljiva utakmica na startu grupe "C" na Mundijalu.