Brazil - Maroko 0:0
Mundijal
BRAZIL - MAROKO! Ko je ovde Brazil, a ko Maroko? Tim Karla Anćelotija na mukama!
Fudbalska reprezentacija Brazila sastaje sa selekcijom Maroka u prvom kolu grupne faze Mundijala od 00.00 po našem vremenu.
Utakmica se igra na stadonu "MetLajv" u Nju Džerziju.
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Sastavi!
Brazil: Alison - Markinjos, Magaljanes, Ibanjez, Danilo - Kazemiro, Gimaraeš - Paketa, Vinisijus, Rafinja - Tijago
Maroko: Bono - Riad, Diop, Hakimi, Mazraui - Bouadi, Ajnaui - Dijaz, Ounahi, Kanus - Saibari.
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