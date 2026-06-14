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Od najnovijeg
3:19

17' Stativa!

Mektominej pogađa stativu - ostaje 0:0!

3:13

10' Haiti preti!

Beregar je uhvatio volej, ali je šutirao preko gola!

3:08

6' Žestok početak!

Škoti su krenuli jako, međutim, čvrst otpor Haitija koji je imao i prvi šut na gol!

2:53

Prvo poluvreme!

Sve je spremno za početak! Navijači Škotske grme!

2:52

Sastavi!

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2:07

Dobrodošli na lajv prenos meča Škotska - Haiti!

Da li je vreme za prvu veliku senzaciju na Mundijalu?