Škotska - Haiti 0:0
mundijal 2026
ŠKOTSKA - HAITI! Pršti na sve strane, Haiti preti i ne staje!
Fudbalska reprezentacija Škotske sastaje se u okviru grupe "C", od 03.00 po našem vremenu, sa selekcijom debitanta Haitija na startu Mundijala.
Prethodno, u istoj grupi, Brazil i Maroko su podelili bodove - 1:1.
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3:08
6' Žestok početak!
Škoti su krenuli jako, međutim, čvrst otpor Haitija koji je imao i prvi šut na gol!
2:52
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Sastavi!
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