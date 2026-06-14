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6:23

23' Pauza za osveženje

I dalje je 0:0 na "BC Place" stadionu u Vankuveru. Nakon kratkog predaha, nastavlja se okršaj između Australije i Turske. 

6:18

17' Australija preti iz prekida

Prva šansa i za Australiju na ovom meču. Pokušali su posle kornera da ugroze gol Turske, ali lopta je otišla iznad gola.

6:07

7' Turci u naletu

Turska od samog starta ima potpunu inicijativu i konstantno vrši pritisak na gol Australije, koja se za sada brani i teško izlazi na polovinu protivnika.

6:01

Meč je počeo!

Počeo je okršaj između Australije i Turske, sjajna atmosfera na "BC Place" stadionu u Vankuveru! Turska ima fantastičnu podršku

5:14

Turci okupirali Vankuver

Fantastičnu podršku imaće Turska na ovom meču!  Pogledajte atmosferu u Vankuveru pred početak utakmice:

Fantastičnu podršku ima selekcija Turske na Mundijalu. Foto: Lokman Vural Elibol / AFP / Profimedia

5:12

Jildiz na klupi!

Jedan od najvećih aduta reprezentacje Turske, fudbaler Juventusa Kenan Jildiz nije se našao u startnoj postavi za ovaj meč.

Zvezda Juventusa imala je problema sa listom još od kraja sezone, zbog čega je prethodnih dana trenirala po posebnom režimu i samo delimično radila sa ostatkom ekipe. Selektor Vinćenco Montela odlučio je da ne rizikuje i ostavio ga van prvih 11, uz opciju da utakmicu počne sa klupe.

4:54

Sastavi timova

Australija:

Patrik Bič – Alesandro Ćirkati, Hari Sautar, Kameron Berdžes, Džejkob Italijano, Džordi Bos – Konor Metkalf, Ejden O'Nil, Pol Okon-Engstler – Mohamed Ture, Nestori Irankunda.

Turska:

Ugurčan Čakir – Zeki Čelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakči, Ferdi Kadioglu – Ismail Juksek, Hakan Čalhanoglu, Orkun Kekču – Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Bariš Alper Jilmaz.