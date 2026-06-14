AUSTRALIJA - TURSKA: Turci ponovo na Mundijalu posle 24 godine, bodovi vredni zlata u Grupi D!
Prethodno je u istoj grupi Amerika ubedljivo savladala Paragvaj rezultatom 4:1, pa bi ishod ovog duela mogao da bude od ogromnog značaja u borbi za plasman u nokaut fazu.
Za Tursku je ovo povratak na Mundijal posle čak 24 godine, dok Australijanci nastupaju na šestom uzastopnom prvenstvu sveta.
Utakmica se igra na stadionu "BC Place" u Vankuveru.
Ostanite uz nas i pratite sva dešavanja iz minuta u minut.
23' Pauza za osveženje
I dalje je 0:0 na "BC Place" stadionu u Vankuveru. Nakon kratkog predaha, nastavlja se okršaj između Australije i Turske.
17' Australija preti iz prekida
Prva šansa i za Australiju na ovom meču. Pokušali su posle kornera da ugroze gol Turske, ali lopta je otišla iznad gola.
7' Turci u naletu
Turska od samog starta ima potpunu inicijativu i konstantno vrši pritisak na gol Australije, koja se za sada brani i teško izlazi na polovinu protivnika.
Meč je počeo!
Počeo je okršaj između Australije i Turske, sjajna atmosfera na "BC Place" stadionu u Vankuveru! Turska ima fantastičnu podršku
Turci okupirali Vankuver
Fantastičnu podršku imaće Turska na ovom meču! Pogledajte atmosferu u Vankuveru pred početak utakmice:
Jildiz na klupi!
Jedan od najvećih aduta reprezentacje Turske, fudbaler Juventusa Kenan Jildiz nije se našao u startnoj postavi za ovaj meč.
Zvezda Juventusa imala je problema sa listom još od kraja sezone, zbog čega je prethodnih dana trenirala po posebnom režimu i samo delimično radila sa ostatkom ekipe. Selektor Vinćenco Montela odlučio je da ne rizikuje i ostavio ga van prvih 11, uz opciju da utakmicu počne sa klupe.
Sastavi timova
Australija:
Patrik Bič – Alesandro Ćirkati, Hari Sautar, Kameron Berdžes, Džejkob Italijano, Džordi Bos – Konor Metkalf, Ejden O'Nil, Pol Okon-Engstler – Mohamed Ture, Nestori Irankunda.
Turska:
Ugurčan Čakir – Zeki Čelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakči, Ferdi Kadioglu – Ismail Juksek, Hakan Čalhanoglu, Orkun Kekču – Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Bariš Alper Jilmaz.