Austrijanci ulaze kao favorit i nemaju pravo na kiks ako žele miran nastavak grupne faze i borbu za prolazak dalje, dok Jordan - debitant na najvećoj sceni - dolazi potpuno rasterećen i sa jasnim ciljem da pokuša da napravi senzaciju i uzdrma grupu.

Podsetimo, u istoj grupi Argentina je već pokazala snagu i potvrdila ulogu glavnog favorita ubedljivom pobedom nad Alžirom 3:0, uz het-trik Lionela Mesija koji je odmah podigao temperaturu u grupi.