AUSTRIJA – JORDAN: Arnautović i ekipa jure prvu pobedu, debitant sanja istorijski šok na Mundijalu!
Austrijanci ulaze kao favorit i nemaju pravo na kiks ako žele miran nastavak grupne faze i borbu za prolazak dalje, dok Jordan - debitant na najvećoj sceni - dolazi potpuno rasterećen i sa jasnim ciljem da pokuša da napravi senzaciju i uzdrma grupu.
Podsetimo, u istoj grupi Argentina je već pokazala snagu i potvrdila ulogu glavnog favorita ubedljivom pobedom nad Alžirom 3:0, uz het-trik Lionela Mesija koji je odmah podigao temperaturu u grupi.
Austrija bi trebalo da ima posed, kontrolu i inicijativu, dok se od Jordana očekuje defanzivan blok, strpljenje i opasnost iz kontri i prekida.
Napada Austrija
Preuzela je Austrija inicijativu na ovom meču, ali Jordan se sjajno brani. Izblokirali su nekoliko pokušaja protivnika.
Šansa za Jordan
Autsajder je prvi zapretio na ovom meču! Ehsan Hadad je iskosa sa desne strane šutirao i pogodio spoljni deo mreže. Propustio je Jordan odličnu priliku na samom startu utakmice.
Utakmica je počela!
Videćemo da li će Austrija opravdati ulogu favorita, ili će Jordan napraviti iznenađenje.