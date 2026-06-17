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6:14

Napada Austrija

Preuzela je Austrija inicijativu na ovom meču, ali Jordan se sjajno brani. Izblokirali su nekoliko pokušaja protivnika.

6:06

Šansa za Jordan

Autsajder je prvi zapretio na ovom meču! Ehsan Hadad je iskosa sa desne strane šutirao i pogodio spoljni deo mreže. Propustio je Jordan odličnu priliku na samom startu utakmice.

6:03

Utakmica je počela!

Videćemo da li će Austrija opravdati ulogu favorita, ili će Jordan napraviti iznenađenje.

5:44

Austrija ima sjajnu podršku

Okupirali su navijači reprezentacije Austrije San Francisko:

5:21

Sastavi timova

Startnih 11

Austrija: Šlager, Pos, Danso, Alaba, Mvene, Šlager, Seivald, Lajmer, Sabicer, Šmid, Arnautović

Jordan: Abulaila, Abu Hani, Alarab, Nasib, Al Fakhuri, Al Ravabde, Al Rašdan, Hada, Olvan, Tamari, Al Naimat