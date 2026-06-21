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6:03

4' - GOOOL!

Kamada je strelac vodećeg pogotka za Japan.

Bilo je puno sreće za njega u gužvi pred golom Tunisa, lopta ga je praktično pogodila i odbila se u mrežu protivnika.

6:00

1' - Počela utakmica

Počela je istorijska 1.000 u istoriji Svetskih prenstava.

5:30

Sastav Japana

Suzuki - Tomijasu, Itakura, Ito - Doan, sano, Kamada, Nakamur - Ito, Ueda, Tanaka. Selektor: Morijasu.

5:18

Sastav Tunisa

Dahmen - Valeri, Rekik, Talbi, Bron, Abdi - Sad, Škiri, Mejbri, Tunekti - Slimane. Selektor: Renar.