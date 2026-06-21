Fudbaleri Tunisa i Japana igraju utakmicu drugog kola grupe F na Svetskom prvenstvu.
FIFA WC 2026
TUNIS - JAPAN: Neverovatan početak istorijske utakmice na Svetskom prvenstvu
Tunis - Japan 0:1
Uživo
6:03
Kamada je strelac vodećeg pogotka za Japan.
4' - GOOOL!
Kamada je strelac vodećeg pogotka za Japan.
Bilo je puno sreće za njega u gužvi pred golom Tunisa, lopta ga je praktično pogodila i odbila se u mrežu protivnika.
5:30
Sastav Japana
Suzuki - Tomijasu, Itakura, Ito - Doan, sano, Kamada, Nakamur - Ito, Ueda, Tanaka. Selektor: Morijasu.
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