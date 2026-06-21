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18:15

15' Nastavlja se ofanziva Španije!

Žele da na vreme osiguraju pobedu!

18:11

10' Gol, gol!

Vodi Španija - Jamal cepa mrežu na dodavanje Ojrazabala!

18:10

9' Ofanziva Španije!

Saudijska Arabija za sada odoleva!

18:03

3' Pritisak Španije od samog starta!

Potpuno drugačija slika od duela sa Kape Verdeom. Jamal motivisan!

17:54

Prvo poluvreme!

Sve je spemno za početak utakmice!

17:40

Čeka nas spektakl u Atlanti!

17:01

Sastavi!

Španija (4-3-3): Simon - Ljorente, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Olmo, Pedri, Rodri - Jamal, Ojarzabal, Baena.
Saudijska Arabija (5-3-2): Al Uvais - Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Ladžami, Al Harbi, - N. Al Davsari, Al Haibari, Al Džuvajr - Al Buraikan, S. Al Davsari.

16:48

Dobrodošli na lajv prenos meča Španija - Saudijska Arabija!

Španci nakon bruke na startu Mundijala jure prvu pobedu na tlu Amerike!