Španija - Saudijska Arabija 1:0
mundijal 2026
ŠPANIJA - SAUDIJSKA ARABIJA: Gol, gol, gol! Jamal je otvorio Saudijce!
Fudbalska reprezentacija Španije sastaje se u Atlanti sa selekcijom Saudijske Arabije od 18.00 u drugom meču grupe "H" na Mundijalu.
Podsetimo, Španija se obrukala u prvom kolu pošto je odigrala samo 0:0 protiv totalnog autsajdera na šampionatu, selekcije Kape Verdea.
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18:03
3' Pritisak Španije od samog starta!
Potpuno drugačija slika od duela sa Kape Verdeom. Jamal motivisan!
17:01
Španija (4-3-3): Simon - Ljorente, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Olmo, Pedri, Rodri - Jamal, Ojarzabal, Baena.
Sastavi!
Španija (4-3-3): Simon - Ljorente, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Olmo, Pedri, Rodri - Jamal, Ojarzabal, Baena.
Saudijska Arabija (5-3-2): Al Uvais - Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Ladžami, Al Harbi, - N. Al Davsari, Al Haibari, Al Džuvajr - Al Buraikan, S. Al Davsari.
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