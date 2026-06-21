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21:13

14' - Prva intervencija Kurtoe

Sjajna odbrana Kurtoe. Šutirao je sa desetak metara Kanani.

21:09

9' - Ogromna šansa za Belgijance

Šutirao je prvo De Brujne, a posle izblokiranog šuta lotpa je stigla do De Kujpera koji je šutirao sa svega 5-6 metara. Međutim, istakao se golman Irana

21:04

3' - Lukaku već dobio žuti karton

Nesmotren start Lukakua nad golmanom Irana Beiranvandom, đonom je zakačio čuvara mreže.

21:02

3' - Prvi problemi za Iran

Belgija je posle kornera imala šansu, De Brujne je ubacio nisku loptu u petercu, ali je Lukaku zakačio golmana i dobio žuti karton.

21:00

Počela je utakmica u Los Anđelesu

20:13

Misterija, zašto jedan fudbaler Belgije ne igra protiv Irana

Ne propustiteFIFA WC 2026MISTERIJA! Zašto fudbaler Belgije propušta meč protiv Irana? Postoje dve verzije
Žeremi Doku, Fudbalska reprezentacija Belgije

20:11

Sastavi

BELGIJA - IRAN

Stadion: Los Anđeles

Sudija: Dario Herera (Argentina)

BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kajper, Menijer, Ngoj - De Brujne, Tilemans, Selemekers, Raskin - Lukaku, Trosar. Selektor: Rudi Garsija

IRAN: Beirannvand - Hardani, Hajisafi, Kalilzadeh, Kanani, Nemati, Rezaejan - Ezatolahi, Mohebi, Godos - Taremi. Selektor: Amir Galenoi