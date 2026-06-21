BELGIJA - IRAN: Lukaku dobio žuti karton već u trećem minutu
Fudbalske reprezentacije Belgije i Irana sastaju se u okviru drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra od 21 čas u Los Anđelesu.
Posle prvog kola sve četiri ekipe u ovoj grupi imaju po jedan bod. Belgija je remizirala sa Egiptom 1:1, a Iran sa Novim Zelandom 2:2.
9' - Ogromna šansa za Belgijance
Šutirao je prvo De Brujne, a posle izblokiranog šuta lotpa je stigla do De Kujpera koji je šutirao sa svega 5-6 metara. Međutim, istakao se golman Irana
3' - Lukaku već dobio žuti karton
Nesmotren start Lukakua nad golmanom Irana Beiranvandom, đonom je zakačio čuvara mreže.
3' - Prvi problemi za Iran
Belgija je posle kornera imala šansu, De Brujne je ubacio nisku loptu u petercu, ali je Lukaku zakačio golmana i dobio žuti karton.
Sastavi
BELGIJA - IRAN
Stadion: Los Anđeles
Sudija: Dario Herera (Argentina)
BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kajper, Menijer, Ngoj - De Brujne, Tilemans, Selemekers, Raskin - Lukaku, Trosar. Selektor: Rudi Garsija
IRAN: Beirannvand - Hardani, Hajisafi, Kalilzadeh, Kanani, Nemati, Rezaejan - Ezatolahi, Mohebi, Godos - Taremi. Selektor: Amir Galenoi