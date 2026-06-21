Danas možete započeti novu saradnju, i to sa inostranstvom. Uspeh vas očekuje u turizmu, kreativnim zanimanjima i izdavaštvu. Stabilizacija vašeg odno...

Ključ uspeha sastoji se u obazrivom postupanju s novcem i investicijama. Očekuje vas potpisivanje unosnog sporazuma. Vaš odnos s partnerom se postepen...

Danas možete očekivati finansijski dobitak. Sve je to posledica mudrih poslovnih poteza. Ulazite u veoma lep period na ljubavnom planu, i to važi i za...

Kratkotrajne oscilacije na finansijskom planu. Neko od vaših saradnika igra dvostruku igru, preispitajte to na vreme. Dopada vam se osoba koja se pona...

Veoma uspešan finansijski period je pred vama, a prvi u nizu dobitaka očekuje vas upravo tokom ovog dana. Mudri potezi čine svoje. Dugo vam se dopada ...

Očekuje vas potpisivanje unosnog ugovora o saradnji ili možete započeti rad na velikom i veoma profitabilnom projektu. Slobodne Device očekuje novo po...

Nezaposlene Vage mogu da očekuju dobru poslovnu ponudu u oblasti komunikacije i trgovine. Ovaj dan je u znaku važnog sastanka. Trudite se da izbalansi...

Vaša finansijska situacija je sve bolja i bolja. Danas ćete biti zadovoljni svojom efikasnošću. Sa svih strana i na svakom koraku biće prilike za fler...

Atmosfera neizvesnosti obavija vaš poslovni plan. Ne ulazite u nepotrebne rizike i čuvajte se svega što nije legalno. Pravi je dan da prevaziđete dile...

Očekuje vas kratkotrajna destabilizacija na finansijskom planu. Ne ulazite u rizične investicije. Slobodne Jarčeve očekuje iskušenje. Neodoljiva privl...

Negativan aspekt može da vam donese prepreke i verbalne konflikte sa jednim saradnikom. Zadržite diplomatski stav. Posvetite partneru više vremena, in...

Nezaposlene očekuje važan poziv za razgovor. Mnogo toga će zavisiti od vašeg nastupa, a ponuda može biti vrlo atraktivna. Ulazak u vezu očekuje slobod...