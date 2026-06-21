Stabilizacija na finansijskom planu. Očekuje vas dobitak veće svote novca i nastavak investiranja u veliki projekat. Slobodni Ovnovi danas mogu da upo...

Ovaj dan može da vam donese konstruktivan razgovor s nadređenima. Moguće je potpisivanje sporazuma. Vaš odnos s partnerom danas prolazi u znaku uspeha...

Potrudite se da se danas predstavite u pravom svetlu i zablistate svojim govorničkim sposobnostima. Stičete sve veću popularnost. Vaš odnos s partnero...

Ovaj dan će vam doneti sređivanje bitne dokumentacije ili rešenje administrativnog problema. Moguća je saradnja sa inostranstvom. Ovaj dan protiče u z...

Obazrivo s novim saradnicima. Među njima se nalazi i neko ko nije toliko pouzdan kako vam se na prvi pogled čini. Sve ozbiljnije razmišljate o osobi k...

Iznenadno poslovno putovanje i sastanak na kom donosite važne odluke. Poseban uspeh očekuje one koji se bave kreativnim zanimanjem. Početak nove veze ...

Otvara se nova perspektiva za vas u ovom periodu. Možete preći na novo radno mesto, ali ste u nedoumici. Partner je pokazao spremnost da se menja i pr...

Škorpije koje se bave trgovinom i uslužnim delatnostima u ovom periodu mogu da očekuju napredak u karijeri. Proširenje kruga nadležnosti. Kratkotrajna...

Očekuje vas važan sastanak i dogovor s nekim saradnicima iz inostranstva. Uspešan ugovor o saradnji. Vaš odnos s partnerom dobija na ozbiljnosti. Razm...

Razgovor sa uticajnim osobama trajno menja pravac razvoja vašeg poslovanja. Reorganizacija vam donosi uspeh. Zajedničko putovanje doprineće tome da uv...

Finansijski veoma uspešan period je pred vama. Otvara se nov izvor prihoda i proširenje kruga nadležnosti. Slobodne Vodolije očekuje burna ljubavna av...

Stabilna situacija na finansijskom planu. Uskoro vas očekuju proširenje kruga saradnika i povećan obim posla. Ribe koje su u vezi očekuje izuzetno zan...