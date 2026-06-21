URUGVAJ - ZELENORTSKA OSTRVA 0:0
FIFA WC 2026
URUGVAJ - ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja i Kape Verde jure drugu senzaciju na Mundijalu
Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenortskih Ostrva tačno u ponoć počinju utakmicu drugog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Majamiju.
Uoči ove utakmice obe ekipe imaju po jedan bod.
Ranije je u okviru ove grupe Španija deklasirala Saudijsku Arabiju sa 4:0.
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0:05
5' - Već prvi žuti karton
Kabral je preoštro startovao nad Bentakurom, pa je upisan u beležnicu Norvežanina.
23:16
Sastavi
URUGVAJ - ZELENORTSKA OSTRVA
Stadion: Majami
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
URUGVAJ: Muslera - Kaseres, Varela, Olivera - Ugarte, Bentankur, Valverde, Kanobio, Arauho, Sanabrija - Vinas. Selektor: Marselo Bijelsa
ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja - Borhes, Lopes, Kabral, Moreira - Pinja, Monteiro, Rodriges, Arkanjo - Benhimol, Mendes. Trener: Pedro Brito
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