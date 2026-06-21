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5' - Već prvi žuti karton

Kabral je preoštro startovao nad Bentakurom, pa je upisan u beležnicu Norvežanina.

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Počela je utakmica u Majamiju

23:16

Sastavi

URUGVAJ - ZELENORTSKA OSTRVA

Stadion: Majami

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

URUGVAJ: Muslera - Kaseres, Varela, Olivera - Ugarte, Bentankur, Valverde, Kanobio, Arauho, Sanabrija - Vinas. Selektor: Marselo Bijelsa

ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja - Borhes, Lopes, Kabral, Moreira - Pinja, Monteiro, Rodriges, Arkanjo - Benhimol, Mendes. Trener: Pedro Brito