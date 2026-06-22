FRANCUSKA - IRAK: Mbape "probušio" golmana i nastavio poteru za Mesijem! Golom obeležio 100. nastup u reprezentaciji
Fudbalske reprezentacije Francuske i Iraka sastaju se u okviru drugog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Francuska u utakmicu koja se od 23.00 igra u Filadelfiji ulazi sa tri boda, dok Irak juri prve bodove.
15' - GOOOL! 1:0
Mbape je savladao Bazila.
Sjajan šut levicom van 16 metara. Njegov treći gol na ovom Mundijalu, ukupno 15. na večnoj listi.
Ujedno je njegov 11. gol u poslednjih 12 utakmica u dresu Francuske.
8' - Prvi pokušaj Mbapea
Francuska je izvela prvi korner, lopta je stigla do Mbapea na desnoj strani, ali je njegov udarac završio daleko od gola.
7' - Prvi žuti karton na utakmici
Nije bilo ozbiljnijih šansi u uvodnim minutama, ali jeste žutog kartona.
Amir Alamari je sapleo Mbapea.
Poslednja informacija
Ostalo je nešto više od pola sata do početka meča u Filadelfiji, a reporteri sa stadiona ističu da se očekuje da utakmica počne prema planiranom rasporedu, odnosno u 23.00 po našem vremenu.
Da li će utakmica biti odigrana?
Kapije za utakmicu Francuska - Irak otvorene su oko sat i po pre početka utakmice, umesto uobičajenih tri sata ranije.
Ipak, treba reći da su izdate preporuke lokalnih vlasti da navijači ne kreću na utakmicu zato što se očekuje oluja. Nešto navijača već ima na tribinama, a u slučaju da utakmica bude prekinuta, navijači će biti evakuisani u unutrašnjost stadiona.
Podsetimo, pravila nalažu da se utakmica obustavi ako grom udari u krugu od 13 kilometara od stadiona.
Sastavi
Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Rabio, Kone - Olise, Dembele, Barkola, Mbape
Irak (4-5-1): Bazil - Ali, Taksem, Hašem, Doski - Al Amari, Ismael, Baješ, Hašem, Ikbal - Husein
Stadion: Filadelfija
Sudija: Dru Fišer (Kanada)
FRANCUSKA: Manjan - Dinje, Upamekano, Saliba, Kunde - Rabio, Kone - Barkola, Dembele, Olise, Mbape. Selektor: Didije Dešam
IRAK: Basil - Ali, Tahsin, Hašim, Doski - Alamari, Ismail, Baješ, Ikbal - Kasem, Husein. Selektor: Arnold Grejem Džejms