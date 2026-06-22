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23:15

15' - GOOOL! 1:0

Mbape je savladao Bazila.

Sjajan šut levicom van 16 metara. Njegov treći gol na ovom Mundijalu, ukupno 15. na večnoj listi.

Ujedno je njegov 11. gol u poslednjih 12 utakmica u dresu Francuske.

23:08

8' - Prvi pokušaj Mbapea

Francuska je izvela prvi korner, lopta je stigla do Mbapea na desnoj strani, ali je njegov udarac završio daleko od gola.

23:07

7' - Prvi žuti karton na utakmici

Nije bilo ozbiljnijih šansi u uvodnim minutama, ali jeste žutog kartona.

Amir Alamari je sapleo Mbapea.

23:00

Počela je utakmica 2. kola Grupe I

22:36

Poslednja informacija

Ostalo je nešto više od pola sata do početka meča u Filadelfiji, a reporteri sa stadiona ističu da se očekuje da utakmica počne prema planiranom rasporedu, odnosno u 23.00 po našem vremenu.

22:11

Da li će utakmica biti odigrana?

Kapije za utakmicu Francuska - Irak otvorene su oko sat i po pre početka utakmice, umesto uobičajenih tri sata ranije.

Ipak, treba reći da su izdate preporuke lokalnih vlasti da navijači ne kreću na utakmicu zato što se očekuje oluja. Nešto navijača već ima na tribinama, a u slučaju da utakmica bude prekinuta, navijači će biti evakuisani u unutrašnjost stadiona.

Podsetimo, pravila nalažu da se utakmica obustavi ako grom udari u krugu od 13 kilometara od stadiona.

22:05

Sastavi

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Rabio, Kone - Olise, Dembele, Barkola, Mbape

Irak (4-5-1): Bazil - Ali, Taksem, Hašem, Doski - Al Amari, Ismael, Baješ, Hašem, Ikbal - Husein

Stadion: Filadelfija

Sudija: Dru Fišer (Kanada)

FRANCUSKA: Manjan - Dinje, Upamekano, Saliba, Kunde - Rabio, Kone - Barkola, Dembele, Olise, Mbape. Selektor: Didije Dešam

IRAK: Basil - Ali, Tahsin, Hašim, Doski - Alamari, Ismail, Baješ, Ikbal - Kasem, Husein. Selektor: Arnold Grejem Džejms