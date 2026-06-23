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22:00

Počela je utakmica u Bostonu

18:26

Sastavi

ENGLESKA - GANA

Stadion: Boston

Sudija: Said Martinez (Honduras)

ENGLESKA: Pikford - Konsa, Guehi, Džejms, Spens - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel

GANA: Asare - Ađetej, Mensah, Opoku, Senaja - Jirenkij, Parti, Sibo, Semenjo - Ajev, Vilijams. Selektor: Karlos Keiroš