ENGLESKA - GANA 0:0
FIFA WC 2026
ENGLESKA - GANA: Hrvatska sa velikom pažnjom prati duel u Bostonu
Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane sastaju se u okviru drugog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.
Engleska i Gana igraju od 22 časa u Bostonu.
Uoči ove utakmice Engleska i Gana imaju po tri boda. "Tri lava" su slavili protiv Hrvatske sa 4:2, dok su "Crne zvezde" bile bolje od Paname sa 1:0.
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18:26
Sastavi
ENGLESKA - GANA
Stadion: Boston
Sudija: Said Martinez (Honduras)
ENGLESKA: Pikford - Konsa, Guehi, Džejms, Spens - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel
GANA: Asare - Ađetej, Mensah, Opoku, Senaja - Jirenkij, Parti, Sibo, Semenjo - Ajev, Vilijams. Selektor: Karlos Keiroš
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