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4:16

16' - Četvrta odbrana golmana Konga

Mpasi je trenutno kao meta na poligonu za gađanje. Napadači Kolumbije gotovo u svakom napadu stvore situaciju za šut.

Njegova četvrta odbrana za 16 minuta, ovog puta je sreću okušao Puerta.

4:11

10' - Kakva odbrana Mpasija

Gledamo sjajnu utakmicu, iako nema golova.

Hames Rodrigez je opalio praćku sa 30-tak metara u donji levi ugao gola Konga. Bio bi to spektakularan pogodak da se golman Mpasi nije izvio svom dužinom i krajnjim naporom izbacio loptu u korner.

Lukumi je šutirao posle kornera, ali bolje da nije.

4:06

6' - Munjoz postigao gol, sudija pokazao da je ofsajd

Milimetri su u pitanju, VAR će proveravati.

Munjoz je utrčao na centaršut i snažno šutirao glavom, golman Mpasi je odbio loptu, a Munjoz je sproveo u mrežu. Ali... čekamo reakciju VAR-a.

VAR je potvrdio ofsajd.

4:03

4' - Aooo, kakav promašaj Kolumbije

Obrukao se Munjoz.

Fantastično je tekao napad Kolumbije, Munjoz je natrčao na odbitak od golmana Konga i izgledne situacije šutirao pored gola.

4:02

Počela je utakmica

3:01

Sastavi

KOLUMBIJA - DR KONGO

Stadion: Gvadalahara

Sudija: Mauricio Marijani (Italija)

KOLUMBIJA: Vargas - Munjoz, Lukumi, Puerta, Mohika, Sančez - Rodrigez, Arijas, Lerma - Dijaz, Suarez. Selektor: Lorenco Gabrijel Nestor

DR KONGO: Mpasi - Van-Bisaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Mukau, Mutusami, Kajembe - Bakambu, Visa. Selektor: Sebastijen Desabre