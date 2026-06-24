KOLUMBIJA - DR KONGO: Mpasi na vetrometini čini čuda, "Kafedžije" gađaju iz svih oružja
Fudbaleri Kolumbije i DR Konga zatvaraju drugo kolo na Svetskom prvenstvu.
Utakmica Grupe K igra se od četiri časa po srpskom vremenu u Gvadalahari.
Uoči ove utakmice Kolumbija ima tri boda, a Kongo jedan. Ranije je u okviru grupe Portugal savladao Uzbekistan sa 5:0 i stigao do četiri boda. Uzbekistan je na začelju bez bodova.
16' - Četvrta odbrana golmana Konga
Mpasi je trenutno kao meta na poligonu za gađanje. Napadači Kolumbije gotovo u svakom napadu stvore situaciju za šut.
Njegova četvrta odbrana za 16 minuta, ovog puta je sreću okušao Puerta.
10' - Kakva odbrana Mpasija
Gledamo sjajnu utakmicu, iako nema golova.
Hames Rodrigez je opalio praćku sa 30-tak metara u donji levi ugao gola Konga. Bio bi to spektakularan pogodak da se golman Mpasi nije izvio svom dužinom i krajnjim naporom izbacio loptu u korner.
Lukumi je šutirao posle kornera, ali bolje da nije.
6' - Munjoz postigao gol, sudija pokazao da je ofsajd
Milimetri su u pitanju, VAR će proveravati.
Munjoz je utrčao na centaršut i snažno šutirao glavom, golman Mpasi je odbio loptu, a Munjoz je sproveo u mrežu. Ali... čekamo reakciju VAR-a.
VAR je potvrdio ofsajd.
4' - Aooo, kakav promašaj Kolumbije
Obrukao se Munjoz.
Fantastično je tekao napad Kolumbije, Munjoz je natrčao na odbitak od golmana Konga i izgledne situacije šutirao pored gola.
Sastavi
KOLUMBIJA - DR KONGO
Stadion: Gvadalahara
Sudija: Mauricio Marijani (Italija)
KOLUMBIJA: Vargas - Munjoz, Lukumi, Puerta, Mohika, Sančez - Rodrigez, Arijas, Lerma - Dijaz, Suarez. Selektor: Lorenco Gabrijel Nestor
DR KONGO: Mpasi - Van-Bisaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Mukau, Mutusami, Kajembe - Bakambu, Visa. Selektor: Sebastijen Desabre