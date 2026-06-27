LUDI RASPLET JE POČEO! Kape Verde parkirao autobus ispred gola, Španija i Urugvaj vode rat i igraju prljavo!
Utakmicama od 02.00 između Španije i Urugvaja, odnosno Saudijske Arabije i Zelenortskih ostrva, zatavra se krug u grupi "H" na ovogodišnjem Mundijalu.
20' Defanziva Kape Verdea!
Nerešen rezultat im je dovoljan za plasman dalje - brane bod na startu! Španija i Urugvaj igraju prljavo i čvrsto.
Sastavi: Urugvaj - Španija!
Urugvaj (4-1-2-3): Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez
Španija (4-3-3): Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena
Sastavi: Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija!
Zelenortska Ostrva (4-1-4-1): Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento
Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ovais - Boušal, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid - S. Al Davsari, Al Kaibari, N. Al Davsari, Mandaš - Al Buraikan, Kano
Dobrodšli na lajv prenos utakmica grupe "H" na Mundijalu!
Pratimo rasplet - ko ide dalje?
Španija se bori za prvo mesto, Urugvaju juri bod za prolaz dalje... Zelenortska ostrva imaju zicer protiv Saudijaca!
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