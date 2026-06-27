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2:22

20' Defanziva Kape Verdea!

Nerešen rezultat im je dovoljan za plasman dalje - brane bod na startu! Španija i Urugvaj igraju prljavo i čvrsto.

2:15

12' Bez golova na startu!

Miruju mreže na obe utakmice!

2:12

Skandal na Mundijalu!

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU TOKOM MINUTA ĆUTANJA ZBOG ŽRTAVA ZEMLJOTRESA! Nemaju duše, stida, a ni obraza! (VIDEO)
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2:00

Minut ćutanja na obe utakmice!

Zbog žrtava zemljotresa u Venecueli.

1:54

Počele su završne borbe!

Pratimo uživo završnicu grupe "H"!

1:14

Sastavi: Urugvaj - Španija!

Urugvaj (4-1-2-3): Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez

Španija (4-3-3): Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena

1:12

Sastavi: Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija!

Zelenortska Ostrva (4-1-4-1): Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento

Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ovais - Boušal, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid - S. Al Davsari, Al Kaibari, N. Al Davsari, Mandaš - Al Buraikan, Kano

0:57

Dobrodšli na lajv prenos utakmica grupe "H" na Mundijalu!

Pratimo rasplet - ko ide dalje?

Španija se bori za prvo mesto, Urugvaju juri bod za prolaz dalje... Zelenortska ostrva imaju zicer protiv Saudijaca!



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