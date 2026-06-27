BIJELSIN BRODOLOM NA MUNDIJALU! Muslera poklonio pobedu Španiji, Zelenortska Ostrva ispisala istoriju, Urugvaj ispao! (VIDEO+FOTO)
Grupa "H" na Mundijalu donela je veliko iznenađenje i istorijski uspeh debitanta.
Reprezentacija Španije savladala je Urugvaj sa 1:0 i overila prvo mesto u grupi, dok su Zelenortska Ostrva odigrala bez golova protiv Saudijske Arabije (0:0), što im je bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.
Jedini pogodak na meču u Gvadalahari pao je u 41. minutu, kada je golman Fernando Muslera napravio veliku grešku, koju je kaznio Aleks Baena. Taj kiks pokazao se kobnim za Urugvaj, koji nije uspeo da odgovori do kraja susreta i završio je takmičenje već u grupnoj fazi.
Tim Marsela Bijelse potpuno je razočarao na ovom Mundijalu. Posle remija sa Saudijskom Arabijom i Zelenortskim Ostrvima, Urugvaj je morao da pobedi Španiju, ali nije uspeo da pronađe put do mreže.
Umesto očekivanog plasmana među 32 najbolje selekcije, dvostruki svetski šampion pakuje kofere već posle grupne faze.
Istovremeno, Zelenortska Ostrva su disciplinovanom i požrtvovanom igrom odolela Saudijskoj Arabiji. Remi bez golova bio je dovoljan da afrička selekcija završi na drugom mestu u grupi i ostvari najveći uspeh u istoriji svog fudbala - plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.
Rasplet u ovoj grupi pokazao je da na Svetskom prvenstvu nema unapred upisanih bodova. Dok je Španija rutinski završila posao i overila prvo mesto, Zelenortska Ostrva su iskoristila svoju šansu i ispisala istoriju, dok je Urugvaj, uprkos velikim očekivanjima, završio među najvećim razočaranjima grupne faze Mundijala.
Zelenortska Ostrva nastavljaju da pišu najlepšu fudbalsku priču ovog Mundijala
Posle osvajanja boda protiv Španije i remija sa Urugvajem, afrička selekcija je odolela i Saudijskoj Arabiji. Čvrsta odbrana, velika borbenost i timska igra doneli su istorijski uspeh i prvi plasman ove reprezentacije u nokaut fazu Svetskog prvenstva.
- 4:00Kraj!
- 3:5289' Finiš!
- 3:4278' Raspad Urugvaja na terenu!
- 3:3671' Bijelsa izbacio i Valverdea!
- 3:2460' Španija vodi, Kape Verde 0:0!
- 3:1750' Muslera "out"!
- 2:54Poluvreme!
- 2:4341' Kiks Muslere - neviđen!
- 2:3434' Opasni Urugvajci!
- 2:2220' Defanziva Kape Verdea!
- 2:1512' Bez golova na startu!
- 2:12Skandal na Mundijalu!
- 2:00Minut ćutanja na obe utakmice!
- 1:54Počele su završne borbe!
- 1:14Sastavi: Urugvaj - Španija!
- 1:12Sastavi: Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija!
- 0:57Dobrodšli na lajv prenos utakmica grupe "H" na Mundijalu!
78' Raspad Urugvaja na terenu!
Bez ideje i kao muve bez glave, jure bod nade - Španija i dalje vodi (1:0). Bez golova na utakmici Kape Verdea i Saudijaca.
60' Španija vodi, Kape Verde 0:0!
Saudijska Arabija bi u slučaju pobede mogla dalje, ali Vozinja i "društvo" ne daju drugo mesto - za sada!
50' Muslera "out"!
Posle ogromnog kiksa, selektor Urugvaja Marselo Bijelsa, poslao je iskusnog golmana na klupu!
Poluvreme!
Kape Verde ima 0:0 i bod u džepu, dovoljan za plasman dalje! Španija vodi sa 1:0 posle kiksa Muslere, Urugvaj je pred eliminacijom sa Mundijala.
41' Kiks Muslere - neviđen!
Velika greška posle šuta Bane i Španija vodi 1:0 - Urugvaj pred ispadanjem! Manuel Ugarte mora napolje zbog povrede.
34' Opasni Urugvajci!
Pritiskaju Špance i stvaraju šanse, jer, samo ih pobeda vadi. I dalje je 0:0.
20' Defanziva Kape Verdea!
Nerešen rezultat im je dovoljan za plasman dalje - brane bod na startu! Španija i Urugvaj igraju prljavo i čvrsto.
Sastavi: Urugvaj - Španija!
Urugvaj (4-1-2-3): Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez
Španija (4-3-3): Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena
Sastavi: Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija!
Zelenortska Ostrva (4-1-4-1): Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento
Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ovais - Boušal, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid - S. Al Davsari, Al Kaibari, N. Al Davsari, Mandaš - Al Buraikan, Kano
Dobrodšli na lajv prenos utakmica grupe "H" na Mundijalu!
Pratimo rasplet - ko ide dalje?
Španija se bori za prvo mesto, Urugvaju juri bod za prolaz dalje... Zelenortska ostrva imaju zicer protiv Saudijaca!