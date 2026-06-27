Grupa "H" na Mundijalu donela je veliko iznenađenje i istorijski uspeh debitanta.

Reprezentacija Španije savladala je Urugvaj sa 1:0 i overila prvo mesto u grupi, dok su Zelenortska Ostrva odigrala bez golova protiv Saudijske Arabije (0:0), što im je bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

1/6 Vidi galeriju Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Jedini pogodak na meču u Gvadalahari pao je u 41. minutu, kada je golman Fernando Muslera napravio veliku grešku, koju je kaznio Aleks Baena. Taj kiks pokazao se kobnim za Urugvaj, koji nije uspeo da odgovori do kraja susreta i završio je takmičenje već u grupnoj fazi.

Tim Marsela Bijelse potpuno je razočarao na ovom Mundijalu. Posle remija sa Saudijskom Arabijom i Zelenortskim Ostrvima, Urugvaj je morao da pobedi Španiju, ali nije uspeo da pronađe put do mreže.

Umesto očekivanog plasmana među 32 najbolje selekcije, dvostruki svetski šampion pakuje kofere već posle grupne faze.

Istovremeno, Zelenortska Ostrva su disciplinovanom i požrtvovanom igrom odolela Saudijskoj Arabiji. Remi bez golova bio je dovoljan da afrička selekcija završi na drugom mestu u grupi i ostvari najveći uspeh u istoriji svog fudbala - plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rasplet u ovoj grupi pokazao je da na Svetskom prvenstvu nema unapred upisanih bodova. Dok je Španija rutinski završila posao i overila prvo mesto, Zelenortska Ostrva su iskoristila svoju šansu i ispisala istoriju, dok je Urugvaj, uprkos velikim očekivanjima, završio među najvećim razočaranjima grupne faze Mundijala.

Zelenortska Ostrva nastavljaju da pišu najlepšu fudbalsku priču ovog Mundijala

Posle osvajanja boda protiv Španije i remija sa Urugvajem, afrička selekcija je odolela i Saudijskoj Arabiji. Čvrsta odbrana, velika borbenost i timska igra doneli su istorijski uspeh i prvi plasman ove reprezentacije u nokaut fazu Svetskog prvenstva.