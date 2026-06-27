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4:00

Kraj!

Španija i Kape Verde idu dalje, Urugvaj i Saudijska Arabija eliminisani!

3:52

89' Finiš!

Španci i dalje vode sa 1:0, miruju mreže u Hjustonu!

3:42

78' Raspad Urugvaja na terenu!

Bez ideje i kao muve bez glave, jure bod nade - Španija i dalje vodi (1:0). Bez golova na utakmici Kape Verdea i Saudijaca.

3:36

71' Bijelsa izbacio i Valverdea!

Lider Urugvaj izašao sa terena - Urugvaj se raspao...

3:24

60' Španija vodi, Kape Verde 0:0!

Saudijska Arabija bi u slučaju pobede mogla dalje, ali Vozinja i "društvo" ne daju drugo mesto - za sada!

3:17

50' Muslera "out"!

Posle ogromnog kiksa, selektor Urugvaja Marselo Bijelsa, poslao je iskusnog golmana na klupu!

2:54

Poluvreme!

Kape Verde ima 0:0 i bod u džepu, dovoljan za plasman dalje! Španija vodi sa 1:0 posle kiksa Muslere, Urugvaj je pred eliminacijom sa Mundijala.

2:43

41' Kiks Muslere - neviđen!

Velika greška posle šuta Bane i Španija vodi 1:0 - Urugvaj pred ispadanjem! Manuel Ugarte mora napolje zbog povrede.

2:34

34' Opasni Urugvajci!

Pritiskaju Špance i stvaraju šanse, jer, samo ih pobeda vadi. I dalje je 0:0.

2:22

20' Defanziva Kape Verdea!

Nerešen rezultat im je dovoljan za plasman dalje - brane bod na startu! Španija i Urugvaj igraju prljavo i čvrsto.

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Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / Profimedia

2:15

12' Bez golova na startu!

Miruju mreže na obe utakmice!

2:12

Skandal na Mundijalu!

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU TOKOM MINUTA ĆUTANJA ZBOG ŽRTAVA ZEMLJOTRESA! Nemaju duše, stida, a ni obraza! (VIDEO)
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2:00

Minut ćutanja na obe utakmice!

Zbog žrtava zemljotresa u Venecueli.

1:54

Počele su završne borbe!

Pratimo uživo završnicu grupe "H"!

1:14

Sastavi: Urugvaj - Španija!

Urugvaj (4-1-2-3): Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez

Španija (4-3-3): Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena

1:12

Sastavi: Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija!

Zelenortska Ostrva (4-1-4-1): Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento

Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ovais - Boušal, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid - S. Al Davsari, Al Kaibari, N. Al Davsari, Mandaš - Al Buraikan, Kano

0:57

Dobrodšli na lajv prenos utakmica grupe "H" na Mundijalu!

Pratimo rasplet - ko ide dalje?

Španija se bori za prvo mesto, Urugvaju juri bod za prolaz dalje... Zelenortska ostrva imaju zicer protiv Saudijaca!



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