HRVATSKA - GANA, PANAMA - ENGLESKA: Petar Sučić sa Jadrana pogodio za vođstvo
Rasplet u Grupi L.
Večeras će biti poznato koje ekipe iz ove grupe prolaze u nokaut fazu.
Utakmice se igraju od 23 časa po srpskom vremenu.
40' - Konačno opasnost koju su stvorili Ganjani
Semenja je šutirao, lopta je prošla pored Livakovića, ali i pored stative.
Zaboravili smo kako izgleda kada Gana napada.
31' - GOOOL! Hrvatska - Gana 1:0
Strašan gol Petra Sučića.
Bez igre i ritma, Hrvatska je došla do vođstva. Sučić je šutirao sa oko 30 metara, a lopta je prošla kroz noge Lukasena i završila u donjem desnom uglu gola golmana Asare.
Uz sadašnjih 0:0 na meču Panama - Engleska, Hrvatska je prva u grupi.
Ovo je inače prvi gol koji je Gana primila na Mundijalu.
30' - Poluprilika za Vatrene
Modrić je izveo slobodnjak, Perišić sa 15-tak metara šutirao glavom, a Asare je lako uhvatio loptu.
24' - Pauza za hidrataciju
Teško je reći da su fudbaleri u Filadelfiji i Nju Džersiju na osnovu prikazanog zaslužili pauzu.
23' - Hrvatska tražila penal
Ispostalilo se da je do sada Hrvatska imala neke šanse samo u situacijama kada je Gana grešila na sredini terena.
Tako je bilo i sada. Kontra Vatrenih, lopta je poslata ka Budimiru koji je pao i tražio penal zbog povlačenja za dres.
17' - Vlašić je pogodio stativu
Hrvatska je iznenada dobila priliku za kontru, posle greške Gane. Baturina je doturio loptu do Vlašića, a ovaj sa oko 20 metara pogodio stativu.
9' - Prvi napad Hrvatske
Beležimo prvi napad Hrvatske.
Lopta je nabačena sa leve strane od strane Perišića, ali golman Asare je siguran.
Neobična situacija na utakmici Hrvatska - Gana
Hrvatska se od starta povukla na svojoj polovini.
Sa druge strane, Gana i nije pokazala neku preteranu želju da napadne ozbiljnije, pa su se sa tribina začuli zvižduci
Minur ćutanja uoči početka utakmica
Na stadionima u Filadelfiji i Nju Džersiju uoči početka utakmice održan je minut ćutanja u pomen nastradalima u razornom zemljotresu u Venecueli.
Poginulo je oko 1.500 ljudi, a nestalo ili povređeno oko 70.000 ljudi.
Tabela trećeplasiranih ekipa
Standings provided by Sofascore
Tabela Grupe L
Standings provided by Sofascore
Sastavi Hrvatska - Gana
Stadion: Filadelfija
Sudija: Dru Fišer (Kanada)
Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongrančić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, Petar Sučić - Budimir, Perišić. Selektor: Zlatko Dalić.
Gana: Asare - Ađetej, Mensah, Lukasen, Senaja - Parti, Sibo, Semenjo, Ovusu - Ajev, Sulemana. Selektor: Karlos Keiroš
Sastavi Panama - Engleska
Stadion: Nju Džersi
Sudija: Abdulrahman Al Jasim (Katar)
Panama: Moskera - Kordoba, Eskobar, Harvi, Andrade, Muriljo, Gutijerez - Martinez, Hoze Luis Rodrigez, Barsenas - Tomas Rodrigez. Selektor: Tomas Kristijansen Tarin
Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Anderson, Belingem, Rodžers - Saka, Kejn, Rašford. Selektor: Tomas Tuhel