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23:40

40' - Konačno opasnost koju su stvorili Ganjani

Semenja je šutirao, lopta je prošla pored Livakovića, ali i pored stative.

Zaboravili smo kako izgleda kada Gana napada.

23:32

31' - GOOOL! Hrvatska - Gana 1:0

Strašan gol Petra Sučića.

Bez igre i ritma, Hrvatska je došla do vođstva. Sučić je šutirao sa oko 30 metara, a lopta je prošla kroz noge Lukasena i završila u donjem desnom uglu gola golmana Asare.

Uz sadašnjih 0:0 na meču Panama - Engleska, Hrvatska je prva u grupi.

Ovo je inače prvi gol koji je Gana primila na Mundijalu.

23:31

30' - Poluprilika za Vatrene

Modrić je izveo slobodnjak, Perišić sa 15-tak metara šutirao glavom, a Asare je lako uhvatio loptu.

23:28

24' - Pauza za hidrataciju

Teško je reći da su fudbaleri u Filadelfiji i Nju Džersiju na osnovu prikazanog zaslužili pauzu. 

23:27

23' - Hrvatska tražila penal

Ispostalilo se da je do sada Hrvatska imala neke šanse samo u situacijama kada je Gana grešila na sredini terena.

Tako je bilo i sada. Kontra Vatrenih, lopta je poslata ka Budimiru koji je pao i tražio penal zbog povlačenja za dres.

23:17

17' - Vlašić je pogodio stativu

Hrvatska je iznenada dobila priliku za kontru, posle greške Gane. Baturina je doturio loptu do Vlašića, a ovaj sa oko 20 metara pogodio stativu.

23:09

9' - Prvi napad Hrvatske

Beležimo prvi napad Hrvatske.

Lopta je nabačena sa leve strane od strane Perišića, ali golman Asare je siguran.

23:06

Neobična situacija na utakmici Hrvatska - Gana

Hrvatska se od starta povukla na svojoj polovini.

Sa druge strane, Gana i nije pokazala neku preteranu želju da napadne ozbiljnije, pa su se sa tribina začuli zvižduci

23:01

Počele su utakmice

23:00

Minur ćutanja uoči početka utakmica

Na stadionima u Filadelfiji i Nju Džersiju uoči početka utakmice održan je minut ćutanja u pomen nastradalima u razornom zemljotresu u Venecueli.

Poginulo je oko 1.500 ljudi, a nestalo ili povređeno oko 70.000 ljudi.

22:47

Da li će Hrvatska i Gana namestiti rezultat koji im odgovara?

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL! DA LI SE SPREMA NAMEŠTANJE REZULTATA KOJI SVIMA ODGOVARA? Šok uoči utakmice Hrvatske protiv Gane!
Mundijal 2026, Hrvatska

21:58

Tabela trećeplasiranih ekipa



Standings provided by Sofascore

21:57

Tabela Grupe L



Standings provided by Sofascore

21:56

Sastavi Hrvatska - Gana

Stadion: Filadelfija

Sudija: Dru Fišer (Kanada)

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongrančić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, Petar Sučić - Budimir, Perišić. Selektor: Zlatko Dalić.

Gana: Asare - Ađetej, Mensah, Lukasen, Senaja - Parti, Sibo, Semenjo, Ovusu - Ajev, Sulemana. Selektor: Karlos Keiroš

21:54

Sastavi Panama - Engleska

Stadion: Nju Džersi

Sudija: Abdulrahman Al Jasim (Katar)

Panama: Moskera - Kordoba, Eskobar, Harvi, Andrade, Muriljo, Gutijerez - Martinez, Hoze Luis Rodrigez, Barsenas - Tomas Rodrigez. Selektor: Tomas Kristijansen Tarin

Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Anderson, Belingem, Rodžers - Saka, Kejn, Rašford. Selektor: Tomas Tuhel