KOLUMBIJA - PORTUGAL, DR KONGO - UZBEKISTAN: Sve gori u Majamiju, ali golmani ne dozvoljavaju golove! Šok u Atlanti
Rasplet u Grupi K.
Od 1.30 časova dobićemo konačan odgovor o ekipama koje će iz ove grupe igrati u nokaut fazi.
U Majamiju za prvo mesto igraju Kolumbija i Portugal, dok će DR Kongo u Atlanti protiv Uzbekistana pokušati da izbori nokaut fazu kao trećeplasirana ekipa.
Portugal izvršio dve promene
Ruben Neveš i Žoao Kanselo su završili ovu utakmicu.
Šansu su dobili Žoao Neveš i Diogo Dalo.
45+2' - Još jedan opasan nalet "Kafedžija"
Hames Rodrigez šutira sa oko 18 metara, Košta krajnjim naporom brani.
45+1 - Kuerta šutira, Košta brani
Još jedan šut Kolumbijaca ka golu Portugala.
Kuerta je pokušao sa ivice kaznenog prostora, a Košta odbranio.
41' - Žoao Feliks šutira preko gola
Otvorio se i Portugal, preuzeo inicijativu i već stvorio nekoliko prilika.
39' - Ogromna prilika za Portugal
Nikome nije jasno kako Portugal nije poveo.
Kanselo je ubacio, Bruno je šutirao, a golman Vargas odbranio desnom rukom šut sa svega nekoliko metara.
28' - Ronaldo šutira u golmana
Izveo je slobodan udarac Kristijano Ronaldo, no njegov šut nije bio ni blizu jačine koju je imao tokom karijere.
Bio je ovo treći šut Portugalaca, naspram čak sedam Kolumbijaca.
22' - Ruben Neveš spasava Portugal
Još jedna u nizu akcija Kolumbije. Arijas je gađao drugu stativu, uspeo je da prevari golmana Koštu, ali ne i Rubena Neveša koji je izbacio loptu u polje.
17' - Kongu poništen pogodak
Sjajan pogodak Natanaela Mbukua.
Sevnula je levica sa ivice šesnaesterca i lopta je pored stative ušla u mrežu. Ali, radost Afrikanaca je trajala veoma kratko. VAR je poništio gol pošto je strelac tokom akcije faulirao jednog igrača Uzbekistana.
17' - Velika prilika za Kolumbiju
Prošao je Kordoba po desnoj strani, šutirao, ali je golman Portugala Diogo Kosta sjajno intervenisao.
10' - GOOOL! DR Kongo - Uzbekistan 0:1
Iznenađenje u Atlanti.
Otpisani Uzbekistan brani svoju čast, i to radi na pravi način.
Golom Eldora Đomurodova, Uzbeci su poveli. Napadač Uzbekistana je prošao po levoj strani i iz teške situacije lobovao golmana Mpasija.
1' - Uzbekistanu poništen gol u 20. sekundi
Sreća je pratila Kongo. Šomurodov je pogodio mrežu rivala u 20. sekundi, ali se aktivirao iz ofsajda, te je gol poništen.
2' - Kolumbija umalo do vođstva
Samo što je počela utakmica, Kolumbija je bila u šansi.
Kordoba je šutirao preko gola.
Minut ćutanja
Uoči utakmica održan je minut ćutanja u čast nastradalima u zemljotresu u Venecueli. Među oko 1.500 žrtava nalazi se i 24 Kolumbijca.
Tabela trećeplasiranih ekipa
Standings provided by Sofascore
Tabela Grupe K
Standings provided by Sofascore
Sastavi DR Kongo - Uzbekistan
Stadion: Atlanta
Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)
DR Kongo: Mpasi - Van-Bisaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Mbuku, Mutusami, Sadiki - Cipenga, Bakambu, Visa. Selektor: Sebastijen Desabre.
Uzbekistan: Nematov - Husanov, Alijonov, Ašurmatov, Nasrulaev, Urozov - Mozgovoj, Šukurov, Hamadov, Fajzulaev - Šomurodov. Selektor: Fabio Kanavaro
Sastavi Kolumbija - Portugal
Stadion: Majami
Sudija: Alireza Fagani (Australija)
Kolumbija: Vargas - Lukumi, Santjago Arijas, Puerta, Mačado, Sančez - Rodrigez, Džon Arijas, Lerma - Dijaz, Kordoba. Selektor: Nestor Gabrijel Lorenco.
Portugal: Kosta - Dijaz, Veiga, Kanselo, Mendeš - Fernandes, Neveš, Vitinja - Ronaldo, Feliks, Neto. Selektor: Roberto Martinez.