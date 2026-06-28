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2:38

Portugal izvršio dve promene

Ruben Neveš i Žoao Kanselo su završili ovu utakmicu.

Šansu su dobili Žoao Neveš i Diogo Dalo.

2:38

Počela su druga poluvremena

2:19

Kraj prvog poluvremena

2:18

45+2' - Još jedan opasan nalet "Kafedžija"

Hames Rodrigez šutira sa oko 18 metara, Košta krajnjim naporom brani.

2:16

45+1 - Kuerta šutira, Košta brani

Još jedan šut Kolumbijaca ka golu Portugala.

Kuerta je pokušao sa ivice kaznenog prostora, a Košta odbranio.

2:12

41' - Žoao Feliks šutira preko gola

Otvorio se i Portugal, preuzeo inicijativu i već stvorio nekoliko prilika.

2:10

39' - Ogromna prilika za Portugal

Nikome nije jasno kako Portugal nije poveo.

Kanselo je ubacio, Bruno je šutirao, a golman Vargas odbranio desnom rukom šut sa svega nekoliko metara.

2:09

28' - Ronaldo šutira u golmana

Izveo je slobodan udarac Kristijano Ronaldo, no njegov šut nije bio ni blizu jačine koju je imao tokom karijere.

Bio je ovo treći šut Portugalaca, naspram čak sedam Kolumbijaca.

2:08

22' - Ruben Neveš spasava Portugal

Još jedna u nizu akcija Kolumbije. Arijas je gađao drugu stativu, uspeo je da prevari golmana Koštu, ali ne i Rubena Neveša koji je izbacio loptu u polje.

1:48

17' - Kongu poništen pogodak

Sjajan pogodak Natanaela Mbukua.

Sevnula je levica sa ivice šesnaesterca i lopta je pored stative ušla u mrežu. Ali, radost Afrikanaca je trajala veoma kratko. VAR je poništio gol pošto je strelac tokom akcije faulirao jednog igrača Uzbekistana.

1:47

17' - Velika prilika za Kolumbiju

Prošao je Kordoba po desnoj strani, šutirao, ali je golman Portugala Diogo Kosta sjajno intervenisao.

1:42

10' - GOOOL! DR Kongo - Uzbekistan 0:1

Iznenađenje u Atlanti.

Otpisani Uzbekistan brani svoju čast, i to radi na pravi način.

Golom Eldora Đomurodova, Uzbeci su poveli. Napadač Uzbekistana je prošao po levoj strani i iz teške situacije lobovao golmana Mpasija.

1:41

1' - Uzbekistanu poništen gol u 20. sekundi

Sreća je pratila Kongo. Šomurodov je pogodio mrežu rivala u 20. sekundi, ali se aktivirao iz ofsajda, te je gol poništen.

1:32

2' - Kolumbija umalo do vođstva

Samo što je počela utakmica, Kolumbija je bila u šansi.

Kordoba je šutirao preko gola.

1:31

Počele su utakmice u Majamiju i Atlanti

1:31

Minut ćutanja

Uoči utakmica održan je minut ćutanja u čast nastradalima u zemljotresu u Venecueli. Među oko 1.500 žrtava nalazi se i 24 Kolumbijca.

1:11

Tabela trećeplasiranih ekipa



Standings provided by Sofascore

1:11

Tabela Grupe K



Standings provided by Sofascore

0:56

Sastavi DR Kongo - Uzbekistan

Stadion: Atlanta

Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)

DR Kongo: Mpasi - Van-Bisaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Mbuku, Mutusami, Sadiki - Cipenga, Bakambu, Visa. Selektor: Sebastijen Desabre.

Uzbekistan: Nematov - Husanov, Alijonov, Ašurmatov, Nasrulaev, Urozov - Mozgovoj, Šukurov, Hamadov, Fajzulaev - Šomurodov. Selektor: Fabio Kanavaro

0:52

Sastavi Kolumbija - Portugal

Stadion: Majami

Sudija: Alireza Fagani (Australija)

Kolumbija: Vargas - Lukumi, Santjago Arijas, Puerta, Mačado, Sančez - Rodrigez, Džon Arijas, Lerma - Dijaz, Kordoba. Selektor: Nestor Gabrijel Lorenco.

Portugal: Kosta - Dijaz, Veiga, Kanselo, Mendeš - Fernandes, Neveš, Vitinja - Ronaldo, Feliks, Neto. Selektor: Roberto Martinez.