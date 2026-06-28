Svi događaji
Od najnovijeg
4:00

Počele su utakmice

3:59

Minut ćutanja

Uoči utakmica minutom ćutanja je odata pošta nastradalima u katastrofalnom zemljotresu u Venecueli.

3:52

Tabela trećeplasiranih ekipa



Standings provided by Sofascore

3:52

Tabela Grupe J



Standings provided by Sofascore

3:49

Sastavi Alžir - Austrija

Stadion: Kanzas Siti

Sudija: Ilgiz Tantašev (Uzbeksitan)

Alžir: Benbot - Mandi, Hađam, Belgali, Bensebaini - Auar, Čaibi, Bentaleb, Maza - Marez, Guiri. Selektor: Vladimir Petković

Austrija: Aleksander Šlager - Poš, Alaba, Lienhart, Mvene - Ksaver Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Lajmer - Arnautović. Selektor: Ralf Rangnik

3:33

Sastavi Jordan - Argentina

Stadion: Dalas

Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)

Jordan: Abulaila - Nasib, Abudahab, Alarab, Hadad - Alravabdeh, Abutaha, Alrašdan - Olvan, Fakuri, Azaizeh. Selektor: Jamal Selami

Argentina: Emilijano Martinez - Senesi, Taljafiko, Otamendi - Paredes, Lo Selso, Palasios - Alvarez, Simeone, Paz, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni