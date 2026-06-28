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Grupna faza Mundijala završava se utakmicama u Grupi J

Od četiri sata po srpskom vremenu u Dalasu igraju Jordan i Argentina, a u Kanzas Sitiju Alžir i Austrija.

Argentina je osigurala prvo mesto i pre ovog kola, dok je Jordan izgubio šanse za prolaz.

Austrija i Alžir će odlučivati o drugoj i trećoj poziciji. Obe ekipe imaju po tri boda, a Austrija ima bolju gol-razliku.

Ujedno, ovaj dvoboj će rešiti poslednju dilemu oko učesnika šesnaestine finala. Trenutno je na osmom mestu trećeplasiranih ekipa Iran koji ima tri boda i gol-razliku 3:3.