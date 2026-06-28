JORDAN - ARGENTINA, ALŽIR - AUSTRIJA: Mesi na klupi, Arnautović napada Alžir
Grupna faza Mundijala završava se utakmicama u Grupi J
Od četiri sata po srpskom vremenu u Dalasu igraju Jordan i Argentina, a u Kanzas Sitiju Alžir i Austrija.
Argentina je osigurala prvo mesto i pre ovog kola, dok je Jordan izgubio šanse za prolaz.
Austrija i Alžir će odlučivati o drugoj i trećoj poziciji. Obe ekipe imaju po tri boda, a Austrija ima bolju gol-razliku.
Ujedno, ovaj dvoboj će rešiti poslednju dilemu oko učesnika šesnaestine finala. Trenutno je na osmom mestu trećeplasiranih ekipa Iran koji ima tri boda i gol-razliku 3:3.
Ukoliko Alžir i Austrija odigraju nerešeno, proći će dalje, a Iran će ispasti. Pobeda Austrije izbacila bi Alžir, isto kao što bi pobeda Alžira izbacila Austriju.
Minut ćutanja
Uoči utakmica minutom ćutanja je odata pošta nastradalima u katastrofalnom zemljotresu u Venecueli.
Tabela trećeplasiranih ekipa
Standings provided by Sofascore
Tabela Grupe J
Standings provided by Sofascore
Sastavi Alžir - Austrija
Stadion: Kanzas Siti
Sudija: Ilgiz Tantašev (Uzbeksitan)
Alžir: Benbot - Mandi, Hađam, Belgali, Bensebaini - Auar, Čaibi, Bentaleb, Maza - Marez, Guiri. Selektor: Vladimir Petković
Austrija: Aleksander Šlager - Poš, Alaba, Lienhart, Mvene - Ksaver Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Lajmer - Arnautović. Selektor: Ralf Rangnik
Sastavi Jordan - Argentina
Stadion: Dalas
Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)
Jordan: Abulaila - Nasib, Abudahab, Alarab, Hadad - Alravabdeh, Abutaha, Alrašdan - Olvan, Fakuri, Azaizeh. Selektor: Jamal Selami
Argentina: Emilijano Martinez - Senesi, Taljafiko, Otamendi - Paredes, Lo Selso, Palasios - Alvarez, Simeone, Paz, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni