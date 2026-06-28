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21:03

5. minut - Inicijativa Kanade

Očekivana inicijativa Kanađana od početka meča.

20:58

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Los Anđelesu.

19:48

Sastavi:

Južna Afrika: Vilijams - Okon, Mudau, Embokazi, Modiba - Sithol, Mokoena - Apolis, Mofokeng, Maseko - Makgopa.

Kanada: Krepo - Lareja, Bombito, Kornelijus, Džonston - Saliba, Milar, Eustakio - Bjukenan, Oluvaseji, Dejvid.

19:48

Istorija

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Kanada

18:20

Kostur takmičenja



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Obe ekipe zauzele su drugo mesto u svojim grupama sa po četiri boda.

Pobednik ovog duela u osmini finala će se sastati sa boljim iz meča Holandija - Maroko.