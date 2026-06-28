KANADA - JUŽNA AFRIKA 0:0
MUNDIJAL 2026
KANADA - JUŽNA AFRIKA: Počinje nokaut faza Svetskog prvenstva! Kanađani domaćini u Los Anđelesu!
Fudbaleri Kanade i Južne Afrike sastaju u prvom meču šesnaestine finala na Sveskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Los Anđelesu sa početkom u 21 čas.
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19:48
Sastavi:
Južna Afrika: Vilijams - Okon, Mudau, Embokazi, Modiba - Sithol, Mokoena - Apolis, Mofokeng, Maseko - Makgopa.
Kanada: Krepo - Lareja, Bombito, Kornelijus, Džonston - Saliba, Milar, Eustakio - Bjukenan, Oluvaseji, Dejvid.
18:20
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
Kostur takmičenja
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
Obe ekipe zauzele su drugo mesto u svojim grupama sa po četiri boda.
Pobednik ovog duela u osmini finala će se sastati sa boljim iz meča Holandija - Maroko.
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