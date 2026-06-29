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17:41

Sastavi:

Brazil: Alison - Danilo, Markinjoš, Gabrijel, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš, Lukas Paketa - Rajan, Vinisijus Žunior, Kunja.

Japan: Suzuki, Taniguči, Doan, Maeda, Nakamura, Ito, Kamada, Ueda, Hiroki Ito, Tomijasu, Sano.

17:32

Obe ekipe odlične u grupnoj fazi

Brazil je grupu C završio na prvom mestu sa sedam bodova. Selekao je igrao nerešeno sa Marokom 1:1 i savladao Haiti i Škotsku sa po 3:0.

Japan je grupu F završio kao drugi sa 5 bodova. Samuraji su remizizirali sa Holandijom (2:2) i Švedskom (1:1), a ubedljivo savladali Tunis sa 4:0

Pobednik ovog duela u četvrtfinaču će se sastati sa boljim iz meča Norveška -   Obala Slonovače