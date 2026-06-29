Pozitivnu promenu na poslu donosi vam prelazak jedne planete preko vašeg polja karijere. Rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prožimaju har...

Aspekti na polju profesionalnog usavršavanja i inostranstva aktiviraće ovu tematiku i doneti vam napredak. Uspešno ćete rešiti sporno pitanje na porod...

Poslovna saradnja s jednim saradnikom danas može naići na prepreku. Moguće je odlaganje u sprovođenju važnog radnog zadatka. Lep period u odnosu s par...

Pruža vam se prilika da pokrenete privatni biznis i da se osamostalite. U ovom periodu ćete rešiti krupan pravni problem. Razmišljate o vezi s partner...

Sada se aktivira dinamika poslovanja. Nova saradnja sa inostranstvom. Romantičan susret sa osobom koja vam se dopala na prvi pogled ispuniće vas ljuba...

Napredak u karijeri postići ćete profesionalnim usavršavanjem. Postići ćete uspeh u kreativnim zanimanjima i prosveti. Poći će vam za rukom da rešite ...

Nezaposlene Vage mogu dobiti poslovnu ponudu, ali može biti reč o honorarnoj saradnji i privremenom rešenju. Udvarača na sve strane, a vi se osećate u...

Uspeh očekuje Škorpije u oblasti komunikacija i saobraćaja. Dobićete priznanje nadređenih za postignute rezultate. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirni...

Pruža vam se jedinstvena prilika da uspostavite novi sistem poslovanja, koji će vam donositi mnogo više prihoda nego ranije. Strelčevi koji tragaju za...

Čuvajte tajne od svoje konkurencije, upravo zbog svojih inovativnih ideja uspećete da izbijete na prvo mesto. Finansijski dobitak. Povoljan period za ...

Pruža vam se prilika za novi izvor prihoda. Vaše originalne ideje će prihvati nadređeni. Ne volite rutinu, posebno na ljubavnom planu. Iz tog razloga ...

Ovaj dan protiče u znaku završetka rada na važnom projektu. Upotrebićete sve svoje veštine, pa uspeh neće izostati. Ribe koje su u braku danas mogu da...