BRAZIL - JAPAN: Spektakl u Hjustonu - Selekao napada Samuraje! Anćeloti sa proverenim snagama!
Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u drugoj utakmici šesnaestine finala na Svestkom prvenstvu.
Utakmica se igra u Hjustonu sa početkom u 21 čas.
Sastavi:
Brazil: Alison - Danilo, Markinjoš, Gabrijel, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš, Lukas Paketa - Rajan, Vinisijus Žunior, Kunja.
Japan: Suzuki, Taniguči, Doan, Maeda, Nakamura, Ito, Kamada, Ueda, Hiroki Ito, Tomijasu, Sano.
Obe ekipe odlične u grupnoj fazi
Brazil je grupu C završio na prvom mestu sa sedam bodova. Selekao je igrao nerešeno sa Marokom 1:1 i savladao Haiti i Škotsku sa po 3:0.
Japan je grupu F završio kao drugi sa 5 bodova. Samuraji su remizizirali sa Holandijom (2:2) i Švedskom (1:1), a ubedljivo savladali Tunis sa 4:0
Pobednik ovog duela u četvrtfinaču će se sastati sa boljim iz meča Norveška - Obala Slonovače