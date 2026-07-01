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18:07

7. minut - GOOL - 0:1 - Simpenga

Potpuno iznenada. Kongo je poveo iz prve akcije. Simpenga je strelac dobio je loptu na levom boku i šutirao je u bliži ugao Pikforda. 

18:01

Pobednika čeka Meksiko na Acteki

Ne propustiteFIFA WC 2026GROTLO "ASTEKE" PROGUTALO EKVADOR: Meksiko pred više od 80.000 navijača izborio plasman u osminu finala
Mundijal 2026, Meksiko, Ekvador

17:57

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Atlanti.

17:22

DR Kongo ispisao istoriju



Пласман обезедио Sofascore

Nakon 52 godine nekadašnji Zair se plasirao na Mundijal i obezbedio istorijski plasman u nokaut fazu. Kongo je izborio senzacionalni remi sa Portugalom 1:1, poražen od Kolumbije 0:1 i na kraju je savladao Uzbekistan sa 3:1 u odlučujućem meču.

17:20

Engleska nije blistala u grupi



Пласман обезедио Sofascore

Engleska je zauzela prvo mesto u grupi sa sedam bodova ali nije blistala u grupi. Savladala je Hrvatsku (4:2), Panamu (2:0) i odigrala bez golva sa Ganom

17:16

Sastavi:

Engleska: Pikford - Spens, Konsa, Guei, O’Rajli - Anderson, Rajs – Madueke, Belingem, Rašford - Kejn.

DR Kongo: Empasi - Van Bisaka, Taunzebe, Embemba, Masuaku - Matusami, Sadiki, Mukau - Embuku, Čipenga, Visa..

17:10

Kostur takmičenja



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