ENGLESKA - DR KONGO: Kakav šok za Engleze, Kongo vodi u Atlanti!
Fudbaleri Engleske i DR Konga sastaju se u utakmici šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Atlanti sa početkom u 18 časova.
7. minut - GOOL - 0:1 - Simpenga
Potpuno iznenada. Kongo je poveo iz prve akcije. Simpenga je strelac dobio je loptu na levom boku i šutirao je u bliži ugao Pikforda.
DR Kongo ispisao istoriju
Пласман обезедио Sofascore
Nakon 52 godine nekadašnji Zair se plasirao na Mundijal i obezbedio istorijski plasman u nokaut fazu. Kongo je izborio senzacionalni remi sa Portugalom 1:1, poražen od Kolumbije 0:1 i na kraju je savladao Uzbekistan sa 3:1 u odlučujućem meču.
Engleska nije blistala u grupi
Пласман обезедио Sofascore
Engleska je zauzela prvo mesto u grupi sa sedam bodova ali nije blistala u grupi. Savladala je Hrvatsku (4:2), Panamu (2:0) i odigrala bez golva sa Ganom
Sastavi:
Engleska: Pikford - Spens, Konsa, Guei, O’Rajli - Anderson, Rajs – Madueke, Belingem, Rašford - Kejn.
DR Kongo: Empasi - Van Bisaka, Taunzebe, Embemba, Masuaku - Matusami, Sadiki, Mukau - Embuku, Čipenga, Visa..
Kostur takmičenja
Жреб спонзорисан од стране Sofascore