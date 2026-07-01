MUNDIJAL 2026
BELGIJA - SENEGAL : Crveni Đavoli protiv Lavova terange u Sijetlu! Lukaku na klupi!
Fudbaleri Belgije i Senegala sastaju se u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Utakmica se igra u Sijetlu sa početkom u 22 časa.
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21:06
Sastavi:
Belgija: Kurtoa - Kastanj, Mehele, Teat, De Kajper - Tilemans, Vanaken - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare.
Senegal: Dijao - Dijata, Sis, Nijakite, Jakobs - Dijara, I. Gej, P. Gej - I. Endiaje, Mane, Sar.
21:04
Пласман обезедио Sofascore
Senegal prošao dalje sa dva poraza
Пласман обезедио Sofascore
Senegal je u najtežoj grupi doživeo dva poraza protiv Francuske (1:3) i Norveške (2:3), ali je zahvaljujući ubedljivoj pobedi protiv Iraka (5:0) ipak kao jedan od najboljih osam trećeplasiranih obezbedio plasman u nokaut fazu.
21:02
Пласман обезедио Sofascore
Belgija na mišiće prva u grupi
Пласман обезедио Sofascore
Nakon dva remija sa Egiptom (1:1) i Iranom (0:0), Belgija je ubedljivom pobedom protiv Novog Zelanda (5:1) zauzela prvo mesto u grupi.
21:00
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
Kostur takmičenja
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
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