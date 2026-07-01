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21:06

Sastavi:

Belgija: Kurtoa - Kastanj, Mehele, Teat, De Kajper - Tilemans, Vanaken - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare.

Senegal: Dijao - Dijata, Sis, Nijakite, Jakobs - Dijara, I. Gej, P. Gej - I. Endiaje, Mane, Sar.

21:04

Senegal prošao dalje sa dva poraza



Пласман обезедио Sofascore

Senegal je u najtežoj grupi doživeo dva poraza protiv Francuske (1:3) i Norveške (2:3), ali je zahvaljujući ubedljivoj pobedi protiv Iraka (5:0) ipak kao jedan od najboljih osam trećeplasiranih obezbedio plasman u nokaut fazu.

21:02

Belgija na mišiće prva u grupi



Пласман обезедио Sofascore

Nakon dva remija sa Egiptom (1:1) i Iranom (0:0), Belgija je ubedljivom pobedom protiv Novog Zelanda (5:1) zauzela prvo mesto u grupi.

21:00

Kostur takmičenja



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