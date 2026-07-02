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1:59

Počinje spektakl u San Francisku

Čeka nas izuzetno zanimljiv meč.

0:42

Startne postave

SAD (5-3-2): Friz - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun

BiH (5-2-3): Vasilj - Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić - Gigović, Šunić - Demirović, Džeko, Alajbegović

00:16

BiH totalni autsajder

Kladionice ne veruju u selekciju Bosne i Hercegovine. Kvota na pobedu SAD iznos 1,38, dok trijumf BiH plaća čak 8,00.