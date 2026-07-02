SAD - BiH 0:0
FIFA WC 2026
SAD - BOSNA I HERCEGOVINA: Noćni spektakl na Mundijalu!
U okviru 1/16 finala Svetskog prvenstva u fudbalu reprezentacija SAD igra protiv Bosne i Hercegovine.
Boljeg iz ovog meča u osmini finala očekuje Belgija koja je neverovatan način izbacila Senegal.
Meč u San Francisku počinje u 02 časa, a tekstualni prenos možete pratiti na Kuriru.
Uživo
0:42
Startne postave
SAD (5-3-2): Friz - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun
BiH (5-2-3): Vasilj - Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić - Gigović, Šunić - Demirović, Džeko, Alajbegović
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