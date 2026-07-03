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5:36

37. minut - Švajcarci prete

Nova prilika za Švajcarsku, ali je šut Zakarije glavom završio preko gola.

5:25

25. minut - pauza za osveženje

Ritam je malo opao, a sada sledi i pauza za osveženje.

5:15

16. minut - nova šansa za Švajcarsku

Švajcarci su preuzeli inicijativu i mogli su do novog gola. Ipak, od toga bar za sada nema ništa.

5:10

10. minut - gol za Švajcarsku

Mazambi je kao na ringišpilu izvrteo celu odbranu Alžira i uposlio Embola kom nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu. Ovo je bio prvi ozbiljan napad Švajcaraca koji su odmah i poveli.

5:07

8. minut - sporna situacija

Alžirci su tražili penal, ali od toga nema ništa. Situacija je bila sporna, ali deluje da je sudija bio apsolutno u pravu kada je odmahnuo rukama.

5:05

6. minut - nova šansa za Alžir

Sjajna akcija Alžira, ali je završnica bila katastrofalna.

5:04

5. minut - prilika za Alžir

Ait-Nuri je krenuo ka jednoj lopti u prostor, ali je golman Švajcarske Kobel istrčao van šesnaest metara i otklonio opasnost.

5:00

Utakmica je počela

Susret između Švajcarske i Alžira je počeo.

4:47

Dosadašnji rezultati

Švajcarci su u grupnoj fazi remizirali sa Katarom (1:1), savladali Bosnu i Hercegovinu (4:1) i Kanadu (2:1).

Granit Džaka na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Alžir je turnir započeo porazom od Argentine (0:3), zatim je savladao Jordan (2:1), da bi na kraju odigrao nerešeno sa Austrijom (3:3).

Alžir - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Poslednji meč doneo je puno bure, a više o tome možete pročitati na sledećim linkovima:

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Rijad Marez

4:41

Sastavi

Evo i sastava obe selekcije...

Švajcarska: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Džaka - Ndoje, Mazambi, Vargas - Embolo.

Alžir: Zidan - Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri - Zeruki, Bentaleb - Marez, Auar, Čaibi - Maza.

04:31

Švajcarci u prednosti

Kladionice kažu: Kvota na pobedu Švajcarske iznosi 2,00 dok trijumf Alžira plaća duplo više - 4,00.