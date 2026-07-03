ŠVAJCARSKA - ALŽIR: Švajcarci poveli iz prve šanse!
Fudbaleri Švajcarske i Alžira sastaju se u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva. Na papiru Švajcarci su favoriti, ali afrička selekcija ima dosta kvaliteta i ako nametnu svoj stil - mogu do željenog rezultata.
Pobednik ovog duela u osmini finala igra protiv boljeg iz duela Gana - Kolumbija.
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Švajcarska - Alžir 1:0
Strelac: Embolo 10. minut
37. minut - Švajcarci prete
Nova prilika za Švajcarsku, ali je šut Zakarije glavom završio preko gola.
16. minut - nova šansa za Švajcarsku
Švajcarci su preuzeli inicijativu i mogli su do novog gola. Ipak, od toga bar za sada nema ništa.
10. minut - gol za Švajcarsku
Mazambi je kao na ringišpilu izvrteo celu odbranu Alžira i uposlio Embola kom nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu. Ovo je bio prvi ozbiljan napad Švajcaraca koji su odmah i poveli.
8. minut - sporna situacija
Alžirci su tražili penal, ali od toga nema ništa. Situacija je bila sporna, ali deluje da je sudija bio apsolutno u pravu kada je odmahnuo rukama.
5. minut - prilika za Alžir
Ait-Nuri je krenuo ka jednoj lopti u prostor, ali je golman Švajcarske Kobel istrčao van šesnaest metara i otklonio opasnost.
Dosadašnji rezultati
Švajcarci su u grupnoj fazi remizirali sa Katarom (1:1), savladali Bosnu i Hercegovinu (4:1) i Kanadu (2:1).
Alžir je turnir započeo porazom od Argentine (0:3), zatim je savladao Jordan (2:1), da bi na kraju odigrao nerešeno sa Austrijom (3:3).
Poslednji meč doneo je puno bure, a više o tome možete pročitati na sledećim linkovima:
Sastavi
Evo i sastava obe selekcije...
Švajcarska: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Džaka - Ndoje, Mazambi, Vargas - Embolo.
Alžir: Zidan - Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri - Zeruki, Bentaleb - Marez, Auar, Čaibi - Maza.