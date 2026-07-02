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21:57

Kraj prvog poluvremena

21:47

45+2' - Prečka, a onda neverovatan promašaj Jamala

Baena je iz velike daljine iz slobodnog udarca pogodio prečku, a onda je Jamal bio sam ispred gola, a Šlager odbranio. Golman Austrije je prethodno uspeo da skrene loptu iz slobodnjaka na prečku.

21:36

36' - GOOOL! Španija - Austrija 1:0

Ojarzabal je krunisao sjajnu akciju.

Španci su, po običaju, dugo držali loptu u svojim nogama. Pedri je prebacio loptu na levu stranu, Kukurelja je vratio po zemlji u kazneni prostor, a tamo je Ojarzabal sjajno reagovao. Ovo je njegov 28. gol u 57. nastupu za reprezentaciju, a 11. gol u poslednjih 10 utakmica.

21:32

33' - Šlager se razbranio

Ojarzabala je uputio šut sa 15-tak metara, ali Šlager sjajnom intervencijom sprečava gol.

21:29

29' - Španiji poništen gol!

Kukurelja je pogodio mrežu, ali je dosuđen faul nad golmanom. Slična situacija kao na meču Nemačka - Paragvaj, kada je i Nemcima poništen pogodak.

21:24

18' - Prva opasnost pred golom Španije

Pomalo iznenađuje odluka De la Fuentea da Simon brani, a ne Raja. Ali, Španija je jedna od dve ekipe koja još uvek nije primila gol.

Nije ni sada kada je Zabicer uputio centaršut, a Gregorič za malo bio kratak.

21:11

11' - Jamal pao u šesnaestercu

Tražili su Španci penal pošto je Jamal pao u šesnaestercu, ali je sudija odmahnuo rukom.

Sudije su, inače, dobile uputstva da ne sviraju olako penale, posebno posle mekih startova.

21:08

8' - Olmo napucava Ojarzabala

Nova prilika za Crvenu furiju, Olmo je šutirao iz izgledne situacije, ali je pogodio saigrača.

21:05

1' - Španija odmah pripretila

Već na isteku prvog minuta Španija je imala šansu.

Jamal je u kontri šutirao sa ivice šesnaesterca, ali samo do golmana Šlagera.

21:02

Počela je utakmica u Los Anđelesu

20:27

Nokaut faza



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20:08

Sastavi

ŠPANIJA - AUSTRIJA

Stadion: Los Anđeles

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Baenja, Rodri, Pedri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente.

Austrija: Aleksander Šlager - Danso, Poš, Alaba - Ksaver Šlager, Zajvald, Zabicer, Šmid, Lajmer, Vaner - Gregorič. Selektor: Ralf Rangnik