ŠPANIJA - AUSTRIJA: Neverovatan promašaj Jamala
Fudbalske reprezentacije Španije i Austrije od 21 čas po srpskom vremenu igraju u Los Anđelesu utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Španija ulazi u meč kao šampion svoje grupe, gde je u konkurenciji Zelenortskih Ostrva, Urugvaja i Saudijske Arabije osvojila sedam bodova.
Austrija je osvojila četiri boda i zauzela drugo mesto u grupi sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.
Pobednik ove utakmice igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča Portugal - Hrvatska.
45+2' - Prečka, a onda neverovatan promašaj Jamala
Baena je iz velike daljine iz slobodnog udarca pogodio prečku, a onda je Jamal bio sam ispred gola, a Šlager odbranio. Golman Austrije je prethodno uspeo da skrene loptu iz slobodnjaka na prečku.
36' - GOOOL! Španija - Austrija 1:0
Ojarzabal je krunisao sjajnu akciju.
Španci su, po običaju, dugo držali loptu u svojim nogama. Pedri je prebacio loptu na levu stranu, Kukurelja je vratio po zemlji u kazneni prostor, a tamo je Ojarzabal sjajno reagovao. Ovo je njegov 28. gol u 57. nastupu za reprezentaciju, a 11. gol u poslednjih 10 utakmica.
33' - Šlager se razbranio
Ojarzabala je uputio šut sa 15-tak metara, ali Šlager sjajnom intervencijom sprečava gol.
29' - Španiji poništen gol!
Kukurelja je pogodio mrežu, ali je dosuđen faul nad golmanom. Slična situacija kao na meču Nemačka - Paragvaj, kada je i Nemcima poništen pogodak.
18' - Prva opasnost pred golom Španije
Pomalo iznenađuje odluka De la Fuentea da Simon brani, a ne Raja. Ali, Španija je jedna od dve ekipe koja još uvek nije primila gol.
Nije ni sada kada je Zabicer uputio centaršut, a Gregorič za malo bio kratak.
11' - Jamal pao u šesnaestercu
Tražili su Španci penal pošto je Jamal pao u šesnaestercu, ali je sudija odmahnuo rukom.
Sudije su, inače, dobile uputstva da ne sviraju olako penale, posebno posle mekih startova.
8' - Olmo napucava Ojarzabala
Nova prilika za Crvenu furiju, Olmo je šutirao iz izgledne situacije, ali je pogodio saigrača.
1' - Španija odmah pripretila
Već na isteku prvog minuta Španija je imala šansu.
Jamal je u kontri šutirao sa ivice šesnaesterca, ali samo do golmana Šlagera.
Nokaut faza
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Sastavi
ŠPANIJA - AUSTRIJA
Stadion: Los Anđeles
Sudija: Glen Niberg (Švedska)
Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Baenja, Rodri, Pedri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente.
Austrija: Aleksander Šlager - Danso, Poš, Alaba - Ksaver Šlager, Zajvald, Zabicer, Šmid, Lajmer, Vaner - Gregorič. Selektor: Ralf Rangnik