Australija - Egipat 20.00
mundijal 2026
AUSTRALIJA - EGIPAT: Faraoni napadaju osminu finala na Mundijalu, ali i Kenguri žele "skoče" dalje! (SASTAVI)
Fudbalska reprezentacija Egipta sastaje se u Teksasu od 20.00 po našem vremenu sa selekcijom Australije u meču šesnaestine finala ovogodišnjeg Mundijala na tlu Amerike.
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18:44
Sastavi!
Australija (5-3-2): Bič - Sirkati, Bos, Behič, Sutar, Herington - Metkalf, O'Nil, Irvajn - Irakunda, Volpato
Egipat (4-4-2): Šubir - Ibrahim, Hani, Rabija, Hafez - Ašur, Ziko, Fati, Atija - Salah, Marmuš
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