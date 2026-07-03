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18:44

Sastavi!

Australija (5-3-2): Bič - Sirkati, Bos, Behič, Sutar, Herington - Metkalf, O'Nil, Irvajn - Irakunda, Volpato

Egipat (4-4-2): Šubir - Ibrahim, Hani, Rabija, Hafez - Ašur, Ziko, Fati, Atija - Salah, Marmuš

18:30

Dobrodošli na lajv prenos meča Australija - Egipat!

Pred nama je novo uzbudljivo fudbalsko veče!