KOLUMBIJA - GANA: "Crne zvezde" jure izjednačenje, počelo je drugo poluvreme
Fudbalske reprezentacije Kolumbije i Gane sastaju se u poslednjoj utakmici šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od 3.30 časova po srpskom vremenu igra u Kanzas Sitiju.
Pobednik će se u osmini finala sastati sa Švajcarskom.
41' - Gana konačno u situaciji da pripreti
"Crne zvezde" nisu imale previše šansi za gol u dosadašnjem delu igre.
Semenjo je dva puta pokušao, ali nije uspeo.
39' - Luis Dijaz se obrukao
Mogle su "Kafedžije" da dupliraju prednost. Luis Dijaz je dobio upotrebljivu loptu u prostor, ali se očekivalo da će uputiti precizniji šut. Ovako, šansa je otišla u nepovrat.
14' - GOOOL! Kolumbija - Gana 1:0
Vode "Kafedžije"! Strelac je Džon Arijas.
Arijas je bio sam na drugoj strativi posle centaršuta Luisa Suareza.
13' - Nova prinudna izmena
Neverovatno, ali već posle 13 minuta videli smo dve prinudne izmene zbog povreda, po jednu na obe strane.
Marvin Senaja je izašao, a ušao je Alidu Seidu.
12' - Prvi žuti karton na meču
Džon Arijas iz Kolumbije je prvi upisani u beležnicu francuskog sudije.
Izmena selektora Gane
Karlos Keiroš, selektor "Crnih zvezda" odlučio se na neobičnu izmenu.
Na golu će, umesto standardnog Benjamina Asare, stati rezervista Lorens Ati Zigi, koji se oporavio od povrede.
Nije bilo informacija o povredi standardnog golmana, pa se pretpostavlja da je u pitanju nezadovoljstvo formom.
Gana je bila treća u Grupi K iza Engleske i Hrvatske, a na tri utakmice je imala gol razliku 2:2.. Oba gola je primila protiv Hrvatske.
Sastavi
KOLUMBIJA - GANA
Stadion: Kanzas Siti
Sudija: Klemen Turpan (Francuska)
Kolumbija: Vargas - Minjoz, Lukumi, Puerta, Mohika, Sančez - Rodrigez, Arijas, Lerma - Dijaz, Kordoba. Selektor: Nestor Gabrijel Lorenco
Gana: Zigi - Mensah, Opoku, Lukasen, Senaja - Jirenki, Parti, Sibo, Semenjo - Ajev, Vilijams. Selektor: Karlos Keiroš