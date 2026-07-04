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4:39

Počelo je drugo poluvreme

4:25

Kraj prvog poluvremena

4:24

41' - Gana konačno u situaciji da pripreti

"Crne zvezde" nisu imale previše šansi za gol u dosadašnjem delu igre.

Semenjo je dva puta pokušao, ali nije uspeo.

4:23

39' - Luis Dijaz se obrukao

Mogle su "Kafedžije" da dupliraju prednost. Luis Dijaz je dobio upotrebljivu loptu u prostor, ali se očekivalo da će uputiti precizniji šut. Ovako, šansa je otišla u nepovrat.

3:50

20' - Nova šansa za Kolumbiju

Dijaz je šutirao sa 20-tak metara, ali golman Zigi brani.

3:44

14' - GOOOL! Kolumbija - Gana 1:0

Vode "Kafedžije"! Strelac je Džon Arijas.

Arijas je bio sam na drugoj strativi posle centaršuta Luisa Suareza.

3:43

13' - Nova prinudna izmena

Neverovatno, ali već posle 13 minuta videli smo dve prinudne izmene zbog povreda, po jednu na obe strane.

Marvin Senaja je izašao, a ušao je Alidu Seidu.

3:42

12' - Prvi žuti karton na meču

Džon Arijas iz Kolumbije je prvi upisani u beležnicu francuskog sudije.

3:42

8' - Prinudna izmena u Kolumbiji

Umesto Džona Kordobe, u igri je Luis Suarez.

3:33

1' - Odmah šansa za Ganu

Tomas Parti je šutirao sa 20-tak metara, lopta je otišla pored gola.

3:30

Počela je utakmica u Kanzas Sitiju

3:01

Izmena selektora Gane

Karlos Keiroš, selektor "Crnih zvezda" odlučio se na neobičnu izmenu.

Na golu će, umesto standardnog Benjamina Asare, stati rezervista Lorens Ati Zigi, koji se oporavio od povrede.

Nije bilo informacija o povredi standardnog golmana, pa se pretpostavlja da je u pitanju nezadovoljstvo formom.

Gana je bila treća u Grupi K iza Engleske i Hrvatske, a na tri utakmice je imala gol razliku 2:2.. Oba gola je primila protiv Hrvatske.

2:55

Sastavi

KOLUMBIJA - GANA

Stadion: Kanzas Siti

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

Kolumbija: Vargas - Minjoz, Lukumi, Puerta, Mohika, Sančez - Rodrigez, Arijas, Lerma - Dijaz, Kordoba. Selektor: Nestor Gabrijel Lorenco

Gana: Zigi - Mensah, Opoku, Lukasen, Senaja - Jirenki, Parti, Sibo, Semenjo - Ajev, Vilijams. Selektor: Karlos Keiroš