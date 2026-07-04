Zahvaljujući pravim poslovnim potezima, ali i podršci neke veoma uticajne osobe, ovaj dan vam donosi znatan finansijski dobitak. Strastvena ljubavna a...

Četiri planete u vašem polju saradnje sa inostranstvom stavljaju akcenat na taj deo poslovne scene. Uspeh putem profesionalnog usavršavanja. Slobodne ...

Vaše polje platnog prometa najavljuje povećan obim posla, kao i uspeh ukoliko se bavite osiguranjem ili trgovinom. Nalazite se u iskušenju da prekorač...

Ovaj period donosi vam popularnost i javne nastupe, putem kojih ćete promovisati svoj posao. Uživate podršku neke uticajne osobe. Prevazići ćete s par...

Iznenadne vesti, i to pozitivne, očekuju Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznan...

Uspeh možete da postignete zahvaljujući radu na sebi i svojim veštinama. Ukoliko polažete neke ispite, očekuje vas uspeh. Neizvesna situacija u odnosu...

Reorganizacija na poslu donosi suštinske promene u vaše radno okruženje, a na vas će se odraziti kroz dodatne nadležnosti i finansijski napredak. Slob...

Pruža vam se prilika da ispravite neku nepravdu koju vam je naneo neko od poslovnih saradnika. Važan poslovni sastanak. Poći će vam za rukom da prevaz...

Vaše polje novca je predstavljeno usponom, jer će vam posao i zarada ići daleko lakše nego ranije. U potrazi za novim uzbuđenjem naići ćete na osobu k...

Vaši današnji razgovori s nadređenima doprineće promeni u vašoj radnoj poziciji. Moguće je unapređenje, ali i znatna povišica. Slobodni Jarčevi mogu d...

Vodolije bi trebalo da se pripaze nekih poslovnih saradnika. Neke stvari vam se dešavaju iza leđa, a to ćete uskoro saznati. Osoba s kojom ste počeli ...