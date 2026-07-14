Na­t­pro­se­č­ne re­zu­l­ta­te će­te pos­ti­ći u pri­vat­nom biz­ni­su ili u sa­ra­d­nji sa inos­tra­nim ko­m­pa­ni­ja­ma. Uspe­šno za­klju­če­nje spo...

No­va sa­ra­d­nja oče­ku­je Bi­ko­ve, jer na sa­sta­n­ci­ma do­la­zi do no­vih do­go­vo­ra, a nji­ho­ve ori­gi­nal­ne ide­je nai­la­ze na odo­bra­va­n...

Da­nas će vam po­ći za ru­kom da re­ši­te ad­mi­ni­stra­ti­v­ne pro­ble­me. Oče­ku­ju vas po­vo­lj­ne ve­sti od po­slov­nog par­t­ne­ra. Slo­bod­ni Bl...

To­kom ovog da­na ima­te po­ve­ćan obim po­sla, na šta uka­zu­je i ak­ti­vi­ra­no po­lje fi­nan­si­ja. Uspe­šno spro­vo­di­te plan. Da­nas mo­že­te bi...

To­kom ovog da­na ima­te po­ve­ćan obim po­sla, na šta uka­zu­je i ak­ti­vi­ra­no po­lje fi­nan­si­ja. Uspe­šno spro­vo­di­te plan. Da­nas mo­že­te bi...

Glav­na te­ma ovog da­na je no­vac. Ra­z­mi­šlja­te o in­ve­sti­ci­ji ko­ja vam se či­ni ri­zi­č­na, a na­j­bo­lje je da za to sa­če­ka­te po­vo­lj­ni...

Da­nas će vam po­ći za ru­kom da re­ši­te ne­ko ad­mi­ni­stra­ti­v­no pi­ta­nje. Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja se po­pra­vlja. Po­tru­di­te se da na­či...

Pla­ne­te vam pru­ža­ju po­dr­šku za pro­me­ne u ka­ri­je­ri. Oslo­ni­te se na svo­ju in­tui­ci­ju i kre­ni­te u pra­v­cu no­ve pro­fe­si­je. Ne­su­gl...

Da­nas će vam pre­go­vo­ri sa sa­ra­d­ni­ci­ma la­k­še po­ći za ru­kom. Uspe­šno će­te sklo­pi­ti no­vi po­sao. Va­ša po­tre­ba za pot­pu­nim pri­pa­d...

Da­nas će­te ima­ti tri­ju­mf nad ko­n­ku­re­n­ci­jom. Kao priz­na­ti li­der u svo­jim pro­fe­sio­nal­nim kru­go­vi­ma, vi ste ona stra­na ko­ji di­k­...

Ovaj dan mo­že obe­le­ži­ti priz­na­nje za pos­ti­g­nu­te re­zu­l­ta­te, a po­hva­le će pri­sti­za­ti i od ko­le­ga i od na­dre­đe­nih. Oče­ku­je vas ...