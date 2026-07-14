FRANCUSKA - ŠPANIJA: Počeo je veliki evropski derbi! Ulog je ogroman - finale Mundijala
Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije od 21 čas po srpskom vremenu igraju prvo polufinale na 23. Svetskog prvenstvu.
Utakmica se igra u Dalasu, a glavni sudija je Ivan Barton iz San Salvadora.
U drugom polufinalu, dan kasnije, sastaju se Argentina i Engleska.
6' - Prvi korner na meču
Francuska je pripretila po levoj strani, ali nije bilo ozbiljne pretnje po gol Simona.
Pedri ponovo na klupi
Iznenađenje u timu Španije, selektor Luis de la Fuente ponovo je Pedrija ostavio na klupi.
Po mnogima, Pedri je najboilji vezni igrač na svetu, ali je očigledno žrtva taktike.
Na klupi je i Feran Tores, kao i Niko Vilijams, a svakako treba računati i na džokera Merina ukoliko zatreba.
Francuski tim je očekivan, mada je bio onih koji su očekivali da Dezire Due bude starter.
Put Francuske do polufinala
Franucska je bila maksimalna u grupi I.
Redom su padali Senegal (3:1), Irak (3:0) i Norveška (4:1).
U šesnaestini finala je pala Švedska (3:0), a u osmini finala Paragvaj (1:0).
Francuska je u četvrtfinalu savladala Maroko sa 2:0.
Put Španije do polufinala
Španija je na put do polufinala krenula iz grupe H.
Sa dve pobede i jednim remijem, osvojila je prvo mesto. Prvenstvo je otvorila remijem protiv Zelenortskih ostrva (0:0), a usledile su pobede protiv Saudijske Arabije (4:0) i Urugvaja (1:0).
Španija je u šesnaestini finala savladala Austriju sa 3:0, a zatim Portugal u osmini finala sa 1:0.
U četvrtfinalu je pala Belgija rezultatom 2:1.
Furija bolja u međusobnom skoru
Francuska i Španija igali su čak 38 puta međusobno.
Prva utakmica je zabeležena 30. aprila 1922. godine, dok je poslednja odigrana prošle godine petog dana juna.
Aktuelni evropski šampion vodi sa 18:13, uz sedam remija. Gol razlika je 71:44.
Međutim, na velikim takmičenjima, poput Svetskih prvenstava, Evropskih prvenstava i Lige nacija, igrali su sedam puta, a "Trikolori" vode sa 4:2, uz jedan remi.
U prilog "Furiji" ide i podatak da je slavila na dva poslednja duela, u polufinalu Evropskog prvenstva pre dve godine (2:1) i u polufinalu Lige nacija prošle godine (5:4).
Nokaut faza
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Sastavi
Francuska - Španija
Stadion: Dalas
Sudija: Ivan Barton (San Salvador)
Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Čuameni, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Barkola. Selektor: Didije Dešam
Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurela - Ruiz, Baena, Rodri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente