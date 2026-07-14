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21:09

8' - Prvi žuti karton

Adrijen Rabio je upisan u beležnicu sudije iz Salvadora Ivana Bartona.

21:08

6' - Prvi korner na meču

Francuska je pripretila po levoj strani, ali nije bilo ozbiljne pretnje po gol Simona.

21:00

Počela je utakmica

20:59

Minut ćutanja

20:51

Očekivanja Radeta Bogdanovića

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Rade Bogdanović

19:47

Pedri ponovo na klupi

Iznenađenje u timu Španije, selektor Luis de la Fuente ponovo je Pedrija ostavio na klupi.

Po mnogima, Pedri je najboilji vezni igrač na svetu, ali je očigledno žrtva taktike.

Na klupi je i Feran Tores, kao i Niko Vilijams, a svakako treba računati i na džokera Merina ukoliko zatreba.

Francuski tim je očekivan, mada je bio onih koji su očekivali da Dezire Due bude starter.

18:15

Put Francuske do polufinala

Franucska je bila maksimalna u grupi I.

Redom su padali Senegal (3:1), Irak (3:0) i Norveška (4:1).

U šesnaestini finala je pala Švedska (3:0), a u osmini finala Paragvaj (1:0).

Francuska je u četvrtfinalu savladala Maroko sa 2:0.

18:13

Put Španije do polufinala

Španija je na put do polufinala krenula iz grupe H.

Sa dve pobede i jednim remijem, osvojila je prvo mesto. Prvenstvo je otvorila remijem protiv Zelenortskih ostrva (0:0), a usledile su pobede protiv Saudijske Arabije (4:0) i Urugvaja (1:0).

Španija je u šesnaestini finala savladala Austriju sa 3:0, a zatim Portugal u osmini finala sa 1:0.

U četvrtfinalu je pala Belgija rezultatom 2:1.

18:12

Furija bolja u međusobnom skoru

Francuska i Španija igali su čak 38 puta međusobno.

Prva utakmica je zabeležena 30. aprila 1922. godine, dok je poslednja odigrana prošle godine petog dana juna.

Aktuelni evropski šampion vodi sa 18:13, uz sedam remija. Gol razlika je 71:44.

Međutim, na velikim takmičenjima, poput Svetskih prvenstava, Evropskih prvenstava i Lige nacija, igrali su sedam puta, a "Trikolori" vode sa 4:2, uz jedan remi.

U prilog "Furiji" ide i podatak da je slavila na dva poslednja duela, u polufinalu Evropskog prvenstva pre dve godine (2:1) i u polufinalu Lige nacija prošle godine (5:4).

16:25

Nokaut faza



Cup tree provided by Sofascore

16:12

Sastavi

Francuska - Španija

Stadion: Dalas

Sudija: Ivan Barton (San Salvador)

Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Čuameni, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Barkola. Selektor: Didije Dešam

Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurela - Ruiz, Baena, Rodri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente