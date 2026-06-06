Dubai - Partizan 38:40.
finale
DUBAI - PARTIZAN! Avramović "poludeo" protiv Partizana, luda utakmica!
Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju od 18.00 u drugom meču finalne serije ABA lige.
U prvoj utakmici Dubai je slavio sa 99:93 i poveo u seriji sa 1-0.
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18:40
17' Loša selekcija šuta...
Možda dođe "glave" Partizanu protiv Dubaija. Serija domaćina koji vodi - 38:37.
18:31
14' Raspucao se Vašington!
Ali, Dubai to preko Avramovića vraća - Partizan vodi sa 33:28. Dve trojke je vezao Avramović!
18:20
Kraj prve deonice - Partizan vodi!
Posle nesigurnog početka, crno-beli su stabilizovali igru i skok - 24:20.
18:12
6' Rešeta Partizan!
Braun i Džons šutem za tri muče Dubai - 13:10 za crno-bele, koji gube lopte kao na traci i imaju problema sa skokom.
18:07
4' Nesigurni crno-beli!
Ziceri, ofanzivni skokovi Dubaija i nesigurnost Partizana na početku - 5:4 za domaćina.
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