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18:40

17' Loša selekcija šuta...

Možda dođe "glave" Partizanu protiv Dubaija. Serija domaćina koji vodi - 38:37.

18:31

14' Raspucao se Vašington!

Ali, Dubai to preko Avramovića vraća - Partizan vodi sa 33:28. Dve trojke je vezao Avramović!

18:20

Kraj prve deonice - Partizan vodi!

Posle nesigurnog početka, crno-beli su stabilizovali igru i skok - 24:20. 

18:12

6' Rešeta Partizan!

Braun i Džons šutem za tri muče Dubai - 13:10 za crno-bele, koji gube lopte kao na traci i imaju problema sa skokom.

18:07

4' Nesigurni crno-beli!

Ziceri, ofanzivni skokovi Dubaija i nesigurnost Partizana na početku - 5:4 za domaćina.

17:56

Sve je spremno za početak - prva četvrtina!

Dubai - Partizan!

16:57

Dobrodošli na lajv prenos meča Dubai - Partizan!

Crno-beli jure brejk!