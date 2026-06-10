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Od najnovijeg
19:29

14. minut - 32:21

Džekiri poentira sa poludistance.

Dubai uglavnom poentira sa penala.

19:29

13. minut - 30:16

Partizan održava ubedljivu prednost. Sve funkcioniše u igri crno-belih.

19:25

11. minut - 26:12

Bejkon prekida seriju Partizana i dug post njegove ekipe.

Lakić uzvraća trojkom.

19:23

Foto galerija iz Arene

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

19:19

Prva četvrtina - 23:10

Partizan fantastičan u odbrani, agresivan uz sjajnu kontrolu skoka.

Crno-beli su napravili seriju 13:0.

Utakmici prisustvuje oko devet hiljada ljudi.

19:18

9. minut - 23:10

Sjajna igra Partizana. Nova asistencija i sjajno zakucavanje Fernanda.

19:16

8. minut - 20:10

Vašington poentira i nastavlja seriju crno-belih.

Sekulić prinuđen da zatraži tajm-aut.

19:15

7. minut - 18:10

Crno-beli su zategli odbranu, a Kalates asistencijama digao halu na nogu

19:12

6. minut - 14:10

Džekiri pogađa nakon ofanzivnog skoka.

Vašington krade loptu i zakucava.

19:10

5. minut - 10:10

Mini serija Partizana uz trojku Bonge.

Bertrans vraća trojku, njegova druga na meču.

19:06

4. minut - 5:7

Kabengele poentira uz faul, promašuje dodatno slobodno bacanje.

Rajt fauliran, siguran sa linije penala.

19:03

3. minut - 5:3

Nervozan početak utakmice, mnogo promašaja sa obe strane.

Džakiri poentira iz reketa.

Bertrans trojkom postiže prve poene za Dubai.

19:02

1. minut - 3:0

Utakmica je počela. Karlik Džons trojkom otvara meč.

18:50

Haos u Areni

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16:31

Đoan Penjaroja pred treći meč

Ne propustiteKošarkaPENJAROJA I POKUŠEVSKI SLOŽNI PRED MEČ SA DUBAIJEM: "Još ništa nije gotovo!"
Đoan Penjaroja Sterling Braun i Aleksej Pokuševski

16:28

Partizan nema prava na grešku

Dubai vodi sa 2:0 u seriji na tri dobijena meča i ukoliko slavi u trećem meču osvojiće titulu regionalnog prvaka.

Partizan mora da dobije oba meča na svom terenu ukoliko želi da vrati seriju u Emirate gde bi se odigrala potencijalna majstorica.