PARTIZAN - DUBAI: Crno-beli fantastičnom odbranom gaze rivala, Kalates "zapalio" Arenu!
Košarkaši Partizana dočekuju Dubai u trećoj utakmici finala plej-ofa ABA lige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 19 časova.
11. minut - 26:12
Bejkon prekida seriju Partizana i dug post njegove ekipe.
Lakić uzvraća trojkom.
Foto galerija iz Arene
Prva četvrtina - 23:10
Partizan fantastičan u odbrani, agresivan uz sjajnu kontrolu skoka.
Crno-beli su napravili seriju 13:0.
Utakmici prisustvuje oko devet hiljada ljudi.
8. minut - 20:10
Vašington poentira i nastavlja seriju crno-belih.
Sekulić prinuđen da zatraži tajm-aut.
5. minut - 10:10
Mini serija Partizana uz trojku Bonge.
Bertrans vraća trojku, njegova druga na meču.
4. minut - 5:7
Kabengele poentira uz faul, promašuje dodatno slobodno bacanje.
Rajt fauliran, siguran sa linije penala.
3. minut - 5:3
Nervozan početak utakmice, mnogo promašaja sa obe strane.
Džakiri poentira iz reketa.
Bertrans trojkom postiže prve poene za Dubai.