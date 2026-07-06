Srbija - Bosna i Hercegovina: 20.00
Košarka
SRBIJA - BOSNA: Orlovi su obezbedili plasman u drugu rundu kvalifikacija, ali je ovaj meč veoma bitan!
Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".
Obe ekipe su još ranije obezbedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobedila BiH jesenas u Sarajevu ulazi u meč sa skorom 3-2, dok gosti dolaze sa učinkom 2-3.
Podsetimo ova grupa se u nastavku takmičenja ukršta sa grupom D, gde su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.
Najbolje tri selekcije izboriće plasman na Mundobasket iduće godine.
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