Povoljni aspekti donose vam entuzijazam da ostvarite visoki cilj koji bi predstavljao krunu vašeg uspeha. Pred vama je finansijski dobitak. Očekuje va...

Ovaj dan prolazi u znaku iznenadnog putovanja i sastanka s budućim saradnicima. Očekuje vas sklapanje sporazuma. Period stabilnosti i poverenja u odno...

Uspešan dan za vas, posebno ako primenite kreativne ideje. Pustite mašti na volju, to je vaš ključ uspeha za danas. Privlači vas osoba koju poznajete ...

Akcenat tokom ovog dana je na sklapanju dugotrajnog sporazuma. Sada polažete temelje za dugoročna finansijska rešenja. Danas ćete zajedničkim naporima...

Napredak u karijeri ako se bavite umetnošću i medicinom ili radite s decom. Potpisivanje ugovora. Slobodnim Lavovima predstoji sudbinsko poznanstvo na...

Glavni izazov na poslu je da prevaziđete nalet malodušnosti. Za uspeh je danas važan samouvereni nastup. Ljubav na daljinu vam zadaje glavobolju. U va...

Ukoliko povučete mudre poteze danas, očekuje vas uspeh na dugoročnom nivou, i to ne samo što se tiče radne pozicije nego i finansija. Ovaj dan može va...

Pripazite se danas, pažljivo birajte reči u komunikaciji s nadređenima. Sve što budete rekli može se posle upotrebiti protiv vas. Uspevate da raskrsti...

Povoljan period za finansije, budući da je jaka energija koncentrisana na polje priliva novca. Poznanstvo s jednom pomalo neobičnom osobom može se pre...

Ovaj dan vam donosi priliku da napredujete prilikom reorganizacije poslovanja. Odličan period da započnete nešto novo. Postojeći aspekti vam omogućava...

Budite obazrivi šta kome pričate na poslu jer to može biti pogrešno preneseno, što bi vam nanelo mnogo štete. Niste sigurni da je vaša veza i dalje on...