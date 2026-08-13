DUŠAN ALIMPIJEVIĆ OTVORIO DUŠU: Klubovi zabranili igračima da igraju za Srbiju! Nijedan košarkaš nije odbio reprezentaciju!
Košarkaška reprezentacija Srbije okuplja se danas u Beograd i počinje pripreme za četiri utakmice koje ih čekaju u avgustu.
Prvo, prijateljski mečevi sa Francuskom, a potom i kvalifikacije za Mundobasket i mečevi sa Islandom i Italijom.
Tim povodom na konferenciji za medije govorili su Nebojša Čović, Dušan Alimpijević i Nikola Milutinov.
Selektor je objasnio sve izostanke igrača:
- Micić nije dobio dozvolu od kluba bez objašnjena. Jasna je slika, bez dozvole Hapoela. Bogdan je hteo da igra za reprezentaciju, ali Hjuston nije bio za to da on bude priključen već da se sprema za novu sezonu koja je važna i za njih i za njega. Za Petruševa je slično jer se Dubai pobunio i to je vezano za zdravstveno stanje i u procesu je oporavka. Bogoljub je ruki u Milvokiju i nije dobio dozvolu da igra iako je postojala jako velika želja. Oni su hteli na trening kampu da bude pod njihovim nadzorom. Topiću zdravstvena situacija ne dozvoljava i ako sam nekoga možda zaboravio podsetite me... - rekao je Alimpijević.
Bitna tema bili su klinci koji dolaze, a na koje selektor obraća posebnu pažnju.
- Imamo problem koji nije od juče već 5-10 godina postoji, kako su se generacije menjale, a problem je sa otkazivanjima. To se događa svima u Evropi. To pričam sa svim selektorima mlađih kategorija. Želeli smo da ih motivišemo i pokažemo im da ih pratimo, kroz trenere, struku i slično. Pored Kusturice i Džepine imamo još 6 igrača na širem spisku koji su bili kontaktirani od strane saveza da su kandidati za A reprezentaciju što je lepa nagrada za sve te momke. Još jedna mala dopuna, dva mlada momka koja su na užem spisku, držali smo to u tajnosti do samog kraja jer nam je bilo značajno da se pojavi. Njegovu dozvolu nismo dobili od koledža. UCLA nije dao, nema tu problema i mistike, samo oni to trenutno rade i nema mnogo koledž igrača koji su dobili pozive. Kusturica je ostao tamo, a Džepina je u timu - rekao je Alimpijević.
Celu konferenciju možete da pročitate u nastavku lajv bloga.
Strahopoštovanje od Raduljice
"Raduljica je bio tu kada sam ja počinjao, nekako sam imao strahopoštovanje od njega. Ne verujem da će to sada da bude sa ovim novim momcima i sa mnom (smeh). Ovi svi momci koji su tu znaju košarku i pred njima su velike karijere."
Čović: Molba za igrača da u ugovore stavljaju....
"Imamo direktne kontakte sa univerzitetima. Prvi put se susrećemo sa tim. Oni imaju tamo ugovore koji jesu marketinški, tu imamo problem i osiguranja. Mi smo sve to regulasili. Molimo naše igrače i njihove menadžere da u svoje ugovore dodaju stavku da su klubovi u obavezi da ih puštaju u reprezentaciju.", rekao je Nebojša Čović, prvi čovek KSS.
Kusturica i Džepina - tu, ali još i šestorica...
"Imamo problem sa otkazivanjima, ne dešava se to samo Srbiji, već svim selekcijama u celoj Evropi. Zato smo hteli da damo ovim momcima dodatni impuls, da ih motivišemo time, da vide da ih pratimo i da su povezani sa A selekcijom. I pored Kusturice i Džepine, još šest igrača je bilo na širem spisku. Što mislim da jeste dobra nagrada za te momke"
Poseban motiv za Italiju? Ne...
"Ono što se dešavalo pre - to ostaje u prošlosti. Želimo da sada pobedimo i njih i Island. Hoćemo da se dobro pripremimo za te mečeve. Svestan sam šta je sve bilo pre, ali živimo u sadašnjosti i znamo koliko su nam bitne te dve pobede".
Izuzetno me raduje...
"Čuo sam da je ogromno interesovanje publike za meč sa Francuskom. To me izuzetno raduje. Važno mi je da tada odigramo dobro, probamo neke stvari, takmičarski da odigramo dobro, ali rezultatski nam to nije primarno...", kaže selektor.
Petrušev, Marković, Topić - bez dozvole
"Petrušev nije dobio dozvolu Dubaija, a i oporavlja se od povrede. Marković je izuzetno želeo, ali takođe klub ga nije pustio. Isti slučaj se sa Topićem..."
Milutinov: Presrećan sam...
"Izuzetno sam srećan što sam ovde. Radujem se i radu sa novim selektorom. Spremni smo da uradimo ono što je potrebno u ovom reprezentativnom prozoru."
Svako ko nije tu...
"Ne postoji nijedan igrač da se nije odazvao, svako ko nije tu - ili nije dobio dozvolu kluba ili je problem povreda", podvukao je Alimpijević.
Alimpijević: Svi se uvek odazvali!
"Kreira se lepa atmosfera oko košarkaške reprezentacije Srbije i to me izuzetno raduje. Imamo sjajnu saradnju. Ovo je "četvrti" prozor i u svakom smo imali potpuno različiti tim. Počevši od prvog do ovog sada - to je potpuno različita slika. Ali moram da podvučem: uvek smo imali na raspolaganju najbolje moguće igrače u datom trenutku i svi su se odazvali."
Čović: Jako važan "prozor"
"Pred nama je jako bitan period i koji ako završimo uspešno, možemo da kažemo da smo završili uspšeno ovo reprezentativno leto. Mlađe selekcije su uzele dve medelje. Potrudili smo se da reprezentaciji obezbedimo maksimalne uslove, putujemo čarterom u Francusku, a zatim i Italiju. Svi igrači su se odazvali, to je dokaz kulta reprezentacije... Hvala vam na tome što ste tu i što smo vratili kult reprezentacije".
Bogdan je tu...
Bogdan Bogdanović je došao da pozdravi drugove iz reprezentacije.
Stručni štab...
U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Nemanja Jovanović, Ognjen Stojaković, Stevan Mijović i Marko Barać. U dogovoru sa selektorom, Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević neće biti u stručnom štabu u avgustu zbog klupskih obaveza. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Jovan Petrović.
U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Džejson Miler, Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.
Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, PR menadžer Nina Kolundžija.
Ko je na spisku?
Na spisku Dušana Alimpijevića se nalaze: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Guduruć, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.