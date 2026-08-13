Košarkaška reprezentacija Srbije okuplja se danas u Beograd i počinje pripreme za četiri utakmice koje ih čekaju u avgustu.

Prvo, prijateljski mečevi sa Francuskom, a potom i kvalifikacije za Mundobasket i mečevi sa Islandom i Italijom.

Tim povodom na konferenciji za medije govorili su Nebojša Čović, Dušan Alimpijević i Nikola Milutinov.

Selektor je objasnio sve izostanke igrača:

- Micić nije dobio dozvolu od kluba bez objašnjena. Jasna je slika, bez dozvole Hapoela. Bogdan je hteo da igra za reprezentaciju, ali Hjuston nije bio za to da on bude priključen već da se sprema za novu sezonu koja je važna i za njih i za njega. Za Petruševa je slično jer se Dubai pobunio i to je vezano za zdravstveno stanje i u procesu je oporavka. Bogoljub je ruki u Milvokiju i nije dobio dozvolu da igra iako je postojala jako velika želja. Oni su hteli na trening kampu da bude pod njihovim nadzorom. Topiću zdravstvena situacija ne dozvoljava i ako sam nekoga možda zaboravio podsetite me... - rekao je Alimpijević.

Bitna tema bili su klinci koji dolaze, a na koje selektor obraća posebnu pažnju.

- Imamo problem koji nije od juče već 5-10 godina postoji, kako su se generacije menjale, a problem je sa otkazivanjima. To se događa svima u Evropi. To pričam sa svim selektorima mlađih kategorija. Želeli smo da ih motivišemo i pokažemo im da ih pratimo, kroz trenere, struku i slično. Pored Kusturice i Džepine imamo još 6 igrača na širem spisku koji su bili kontaktirani od strane saveza da su kandidati za A reprezentaciju što je lepa nagrada za sve te momke. Još jedna mala dopuna, dva mlada momka koja su na užem spisku, držali smo to u tajnosti do samog kraja jer nam je bilo značajno da se pojavi. Njegovu dozvolu nismo dobili od koledža. UCLA nije dao, nema tu problema i mistike, samo oni to trenutno rade i nema mnogo koledž igrača koji su dobili pozive. Kusturica je ostao tamo, a Džepina je u timu - rekao je Alimpijević.