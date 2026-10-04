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Teo Maledon je imao 25 poena uz 3 skoka i 7 asistencija, a 25 poena imao je i Timoti Luvavu Kabaro, dok je Jantunen ubacio 13 poena uz 7 skokova i dvocifren učinak imao je Nik Smit Džunior koji je postigao 10 poena.

Na drugoj strani je Čildres imao 23 poena, 2 skoka i 3 asistencije, Agada 16 poena, 3 skoka i 5 asistencija, a Sorijano 13 i 6 skokova, dok su Barueta i Barselo imali po 13 positgnutih poena.

Real je osvojio Evroligin Superkup, a onda izgubio sva tri meča na otvaranju regularnog dela Evrolige.

Videćemo da li će ovo "štucanje" čete Pedra Martinesa u ACB ligi ikako uticati na meč sa Partizanom u četvrtak.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20.45 časova.