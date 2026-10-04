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Košarkaši FMP-a uspeli su da naprave veliki podvig i savladaju Crvenu zvezdu rezultatom 90:89, čime su prekinuli neverovatan niz od čak 44 uzastopna poraza protiv crveno-belih.

Poslednji put pre ovog meča FMP je savladao Zvezdu još 22. maja 2011. godine, kada je ubedljivo slavio rezultatom 97:87. Od tog trenutka usledila je dominacija Crvene zvezde koja je trajala više od 15 godina.

FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

FMP je u međuvremenu naređao čak 44 poraza u nizu, sve do 4. oktobra 2026. godine, kada je u Železniku ponovo uspeo da sruši velikog rivala.

Posebno je neverovatno što je FMP do pobede došao u dramatičnoj završnici. Džordan Nvora je pogodio trojku za 90:89, ali Zvezda u poslednjih sedam sekundi nije uspela da napravi faul i zaustavi vreme. FMP je bez problema preneo loptu i sačuvao ogromnu pobedu.

Tako je posle 15 godina i 44 uzastopna poraza konačno došao kraj jednog od najdužih nizova u međusobnim duelima.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir