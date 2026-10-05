Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na današnji dan pre 41 godinu Dražen Petrović ispisao je jednu od najneverovatnijih stranica jugoslovenske košarke.

Cibona je pobedila Olimpiju 158:77, ali rezultat je ostao u senci jednog čoveka - nestvarni Dražen ubacio je čak 112 poena!

Bio je 5. oktobar 1985. godine. Zagreb, Dom sportova. Nova sezona jugoslovenskog prvenstva tek je počela, a niko u dvorani nije mogao da pretpostavi da će tog dana gledati utakmicu o kojoj će se pričati decenijama.

Dražen Petrović jeste bio čudo od igrača, ali tog dana kao da je odlučio da pokaže da za njega granice ne postoje.

I nije ih bilo.

Olimpija stigla sa kadetima i juniorima, a Dražen nije imao milosti

Cibona je bila evropski prvak, dok je Olimpija u Zagreb stigla u potpuno neuobičajenom sastavu. Zbog problema sa registracijom igrača, prvi tim Ljubljančana nije mogao da nastupi, pa su protiv velikog favorita morali da igraju mladi igrači - juniori i kadeti.

Za Dražena je to bila prilika koja se ne propušta.

Već pre utakmice bilo je jasno šta želi.

Rekord Radivoja Koraća iz 1962. godine iznosio je 74 poena. Legendarni „Žućko“ postavio ga je u dresu OKK Beograda protiv zagrebačke Mladosti.

Dražen je rešio da ga sruši.

I to kako!

Čak 67 poena za jedno poluvreme

Petrović je u prvom poluvremenu ubacio čak 67 poena.

Da, dobro ste pročitali - 67 za samo 20 minuta!

U jednom trenutku utakmica je praktično prestala da bude običan prvenstveni duel. Postala je predstava jednog čoveka.

Oko 2.000 gledalaca u Domu sportova gledalo je kako Petrović iz minuta u minut puni koš Olimpije. Svaki njegov pogodak izazivao je novu erupciju sa tribina, a publika je želela još.

Koraćevih 74 poena više nisu izgledali nedostižno.

Naprotiv.

Dražen ih je prestigao u nastavku utakmice, a onda - nije stao.

Semafor pokazao nestvarnih 112

Kada je sudija označio kraj, na semaforu je stajalo:

Cibona – Olimpija 158:77

A pored imena Petrović – nestvarnih:

112 POENA!

Statistika je izgledala kao greška u zapisniku.

Dražen je šutirao 40/60 iz igre, pogodio 10 trojki iz 20 pokušaja, a sa linije slobodnih bacanja bio je savršen - 22/22.

Koraćev rekord u prvenstvu Jugoslavije je pao, ali Dražen tu nije stavio tačku. Dok su tribine već bile na nogama, Petrović je nastavio da rešeta koš Olimpije i neumoljivo povećava svoj neverovatni učinak.

Brojka je rasla iz minuta u minut. 80, pa 90, pa 100... A onda je semafor pokazao ono što je delovalo gotovo nestvarno - 112 poena!

1/9 Vidi galeriju Dražen Petrović Foto: Printscreen, Screenshot, Printskrin/jutjub

"Košarkaški Mocart" pravio je šou

Dražen je tada imao samo 21 godinu, ali je već bio najveća zvezda jugoslovenske košarke.

Njegova igra bila je posebna. Brzina, šut, dribling, samopouzdanje i neverovatna želja da stalno bude bolji napravili su od njega igrača koji je privlačio pažnju gde god bi se pojavio.

U Domu sportova tog dana publika nije gledala samo utakmicu, gledala je nastanak legende.

Najveći paradoks – utakmica nije bila na TV

Danas bi ovakav meč bio dokumentovan iz desetina uglova. Svaki Draženov šut završio bi na društvenim mrežama, a snimci bi obišli svet.

Tada nije bilo tako, utakmica nije imala televizijski prenos.

Zbog toga je ostao zapisnik, fotografije i sećanja ljudi koji su bili u dvorani. Upravo to je dodatno doprinelo da priča o 112 poena vremenom dobije gotovo mitski status.

Brojke, međutim, ostaju.

112 poena. 40 pogođenih šuteva iz igre. 10 trojki. 22 od 22 slobodna bacanja.

Rekord koji je ostao upisan u istoriju

Dražen je tog 5. oktobra 1985. godine srušio rekord Radivoja Koraća od 74 poena i postavio granicu koja je ostala jedna od najimpresivnijih u istoriji jugoslovenske košarke.

Kasnije će otići u Real Madrid, zatim u NBA, igrati za Portland i Nju Džersi i postati jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena.