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Košarkaši Zadra pobedili su večeras na svom terenu Studentski centar sa 79:65 (18:24, 27:15, 18:10, 16:16), u meču drugog kola Grupe B ABA lige.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Vladimir Mihailović sa 15 poena, četiri asistencije i tri skoka, dok su po 14 poena postigli Ivan Vraneš (12 skokova) i Ros Vilijams.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U ekipi iz Podgorice bolji od ostalih je bio Marko Pavićević sa 15 poena, uz tri skoka, a Džir Dejvis je upisao 14 poena i pet uhvaćenih lopti.