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Kalates se posle pobede nad Bosnom u Sarajevu prisetio perioda provedenog u Partizanu.

1/8 Vidi galeriju nik kalates Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Veoma sam zahvalan Partizanu, 100% što su me doveli. Dali su mi motivaciju, jer sam imao težak period u Monaku. Svi navijači su me prihvatili i ponovo sam zavoleo igru”, rekao je Kalates za Basketball Sphere.

Iako ima 37 godina, ne misli o kraju karijere.

“Igraću dok mi telo i mozak ne kažu da je gotovo. Trenutno i dalje volim da igram košarku i i dalje mislim da imam dosta toga u sebi.”

PAOK je prema svim projekcijama najveći favorit za titulu u Evrokupu.

“Možemo da idemo do kraja. Očigledno smo veoma dobar tim, trenutno ne igramo dobro, ali to je normalno, Početak je sezone i imamo dosta novih igrača. Moramo da naučimo dosta o trenerovom sistemu i potrebno je ići korak po korak. Niko nije rekao da ćemo biti najbolji tim u Evrokupu od prvog dana. Očigledno napredujemo i bitno je da upisujemo ovakve pobede. One će biti ključne.”

Ne krije da uživa u radom sa Andreom Trinkijerijem.

“Volim trenera, volim kako vodi tim. Uvek mu kažem da ga veoma poštujem, ima pravi mindset i motiviše igrače da nastave da rade. Imamo veliki rispekt za njega. Nadam se da će tim u toku sezone igrati onako kako on zapravo želi“, zaključio je Kalates.