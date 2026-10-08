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Tim iz Istanbula je demonstrirao silu protiv bugarskog predstavnika, čiji je trener nekadažnji trener Partizana Bogdan Karaičić.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Đorđević - Bahčešehir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Kao i uvek, gostujuće utakmice su veoma važne, a pobediti na njima je od izuzetnog značaja. Mislim da smo odigrali ozbiljnu utakmicu, bili smo fokusirani i psihički pripremljeni. Bila je ovo dobra pobeda.

Ipak, oni su posle prve četvrtine igrali bez svog najboljeg igrača, tako da moramo biti realni – imali su problema sa povredama. Ali verujem da smo odigrali na pravi način i sada moramo da idemo dalje, da se unapredimo i fokusiramo na sledeću utakmicu", istakao je Đorđević.

Bahčešehir ima sjajan start sezone, gde od starta sezone nemaju poraz, a između ostalih savladali su i dvostrukog prvaka Evrope, Fenerbahče.