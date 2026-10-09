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Dejan Tomašević je gost u subotu, 10. oktobra, od 22.15h u emisiji "Neispričano" kod autorke i voditeljke Jelene Pejović, u kojoj će govoriti i o svom životnom putu i zlatnoj generaciji srpske košarke, pa je bio deo čuvene generacije zajedno sa igračima poput Divca, Đorđevića, Danilovića i Paspalja.

Šta je sve doživeo na putu do uspeha, kako je izgledao njegov život pre velike popularnosti, kao i koji su trenuci bili najteži i presudni da se njegovo ime danas vezuje za jednu od najuspešnijih generacija srpskog sporta, samo je deo onoga što je Tomašević ispričao za Kurir televiziju.

Govorio je i o čuvenoj utakmici protiv Amerikanaca u Indijanopolisu 2002. godine, atmosferi u hali i snazi koju su im davali navijači iz Srbije.

- Iako smo igrali u Indijanapolisu, više je bilo naših ljudi nego Amerikanaca. To je nama davalo dodatnu snagu u kritičnim situacijama, pa smo uspeli da ih pobedimo. Ono što se dešavalo 1999. davalo nam je veću snagu i inat da pobedimo na utakmici - rekao je, između ostalog, Dejan Tomašević.

Pogledajte video u nastavku i saznajte delić onoga šta je Dejan Tomašević otkrio za Kurir.

00:36 "ONO ŠTO SE DEŠAVALO 1999. DAVALO NAM JE INAT DA POBEDIMO“: Dejan Tomašević ekskluzivno za Kurir o zlatnoj generaciji i pobedi nad Amerikancima (VIDEO) Izvor: kurir televizija

Ne propustite emisiju "Neispričano" u subotu, 10. oktobra, od 22.15 sati na Kurir televiziji.