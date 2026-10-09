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Majami Hit sada ima dve pobede u isto toliko utakmica predsezone, a protiv Nju Orleansa je kao domaćin pobedio rezultatom 128:118.

Na ovoj utakmici je igralo ukupno 33 različitih košarkaša (15 Majamijevih i 18 Nju Orleansovih), a Nikola Jović je u igri proveo 21 minut, najviše od svih košarkaša oba tima.

Za to vreme je reprezentativac Srbije postigao osam poena uz tri pogođena šuta iz osam pokušaja (1/3 za dva poena, 2/5 za tri poena). Imao je Jović četiri skoka, dve asistencije, kao i po dve ukradene lopte i blokade.

Najefikasniji na ovoj utakmici je bio Janis Adetokumbo sa 18 poena, a za Majami je Endrju Vigins dodao 13 poena.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

U poraženom sastavu anjefikasniji je bio Džordan Pul koji je za 13 minuta postigao 14 poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Majami - Nju Orleans:

Bonus video: