Srpski košarkaš Nikola Jović je doprineo pobedi Majamija protiv Nju Orleansa.
NBA
KOŠARKAŠKA UTAKMICA SA 33 IGRAČA! Nikola Jović dobio najveću minutažu, a evo kako je doprineo pobedi Majamija
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Majami Hit sada ima dve pobede u isto toliko utakmica predsezone, a protiv Nju Orleansa je kao domaćin pobedio rezultatom 128:118.
Na ovoj utakmici je igralo ukupno 33 različitih košarkaša (15 Majamijevih i 18 Nju Orleansovih), a Nikola Jović je u igri proveo 21 minut, najviše od svih košarkaša oba tima.
Za to vreme je reprezentativac Srbije postigao osam poena uz tri pogođena šuta iz osam pokušaja (1/3 za dva poena, 2/5 za tri poena). Imao je Jović četiri skoka, dve asistencije, kao i po dve ukradene lopte i blokade.
Najefikasniji na ovoj utakmici je bio Janis Adetokumbo sa 18 poena, a za Majami je Endrju Vigins dodao 13 poena.
Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia
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U poraženom sastavu anjefikasniji je bio Džordan Pul koji je za 13 minuta postigao 14 poena.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Majami - Nju Orleans:
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