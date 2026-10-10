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Dejan Tomašević, proslavljeni srpski košarkaš i član zlatne generacije naše reprezentacije, gostuje večeras, 10. oktobra, od 22.15 časova u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji. U emisiji otkriće zanimljive detalje iz doba kada je igrao košarku sa Aleksandrom Vučićem i njegovim bratom Andrejem.

Tomašević je otkrio da veruje da bi u svojim najboljim igračkim danima mogao da pobedi doskorašnjeg predsednika Srbije na košarkaškom terenu, ali da bi sa njegovim bratom imao znatno više poteškoća.

- Verujem da bih ga pobedio, ako pričamo o mojim i njegovim najboljim danima. Verovatno bih sa njegovim bratom Andrejem imao više poteškoća, on je nesumnjivo, po rečima i samog Aleksandra... - delić je onoga što je Tomašević otkrio u emisiji.

Pogledajte u videu šta će sve Tomašević ispričati:

00:31 DEJAN TOMAŠEVIĆ O KOŠARCI SA ALEKSANDROM VUČIĆEM: Otkrio ko je bio bolji igrač, pa pomenuo i njegovog brata Andreja Izvor: Kurir televizija

Ne propustite emisiju "Neispričano" večeras od 22.15 časova na Kurir televiziji.

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