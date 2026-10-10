Crvena zvezda dočekuje Budućnost u trećem kolu ABA lige, nakon pobede protiv Dubaija. Pratite prenos uživo od 21.00 na TV Arena sport premium 1.
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ODMAH POSLE DUBAIJA! Zvezdi na noge stiže opasna Budućnost!
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Košarkaši Crvene zvezde od 21.00 dočekuju Budućnost u okiru trećeg kola ABA lige.
Nakon herojske pobede protiv Dubaija (77:58), Zvezda se okreće obavezama u regionalnom takmičenju, posle lošeg starta i poraza od FMP-a (90:89).
Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Prenos utakmice možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu od 21.00.
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