Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde od 21.00 dočekuju Budućnost u okiru trećeg kola ABA lige.

Nakon herojske pobede protiv Dubaija (77:58), Zvezda se okreće obavezama u regionalnom takmičenju, posle lošeg starta i poraza od FMP-a (90:89).

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prenos utakmice možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu od 21.00.

Ne propustiteEvroligaFILIP PETRUŠEV TREĆI PUT U ZVEZDI?! Trener Dubaija je ovim rečima možda potvrdio da se Srbin vraća na Mali Kalemegdan
Evroliga"NEOČEKIVANO DOBRO!" Oglasio se diskretni heroj Crvene zvezde protiv Dubaija i otkrio ključ važne pobede u gostima
Košarkaši Crvene zvezde
EvroligaZVEZDIN JUNAK OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA U SVLAČIONICI: "Još niste videli našu pravu sliku"!
Džordan Nvora
EvroligaVELIKI SKOK ZVEZDE, PARTIZAN ZADRŽAO POZICIJU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle utakmica 4. kola
KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

00:28
Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir