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Trener Budućnosti Andrej Žakelj istakao je pred ovaj meč da gleda isključio u svoju ekipu. 

Andrej Žakelj Foto: Andrija Sokovic/© 2024 Andrija Sokovic/Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Buducnost VOLI/Filip Roganovic

Više nego protivnikom, u ova dva dana bavili smo se samim sobom. Moramo da pokažemo reakciju kada je reč o pristupu i karakteru. To je najbitnije. Tek onda možemo da pričamo o protivniku i taktici. Na tome smo najviše radili i o tome razgovarali”, rekao je Žakelj.

Nije uopšte želeo previše o rivalu iz Beograda, jer očigledno nije zadovoljan kako njegov tim izgleda.

Što se protivnika tiče, znamo protiv koga igramo. Igraju sve bolje iz utakmice u utakmicu i očekuje nas veoma težak meč”, zaključio je Žakelj.

Marijal Šajok, reprezentativac Južnog Sudana, veruje i nada se kako će šampion Crne Gore, u Pioniru, izgledati bolje nego protiv Napolija gde su Podgoričani doživeli težak poraz.

Moramo da odreagujemo, pokažemo bolji pristup i više energije, te odigramo dobru utakmicu nakon prethodnog meča. Očekuje nas fizički zahtevna utakmica sa visokim intenzitetom. Protivnik je kvalitetan i mislim da ćemo izaći na teren spremni i odlučni da se borimo. Imaju veoma talentovan tim i mnogo kvalitetnih individualaca, tako da nas sigurno čeka težak meč. Moramo da ostanemo fokusirani na ono što su nam treneri pripremili i da sprovedemo dogovoreni plan igre”, podvukao je Šajok.

Utakmica se igra u subotu od 21 čas u "Beogradskoj Areni".

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