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Kapiten reprezentacije Srbije proveo je nešto više od 15 minuta na parketu i upisao četiri poena, četiri asistencije i dva skoka. Pogodio je jedini šut za dva poena i oba slobodna bacanja, dok je sva tri pokušaja za tri poena promašio.

Hjuston je pitanje pobednika praktično rešio već u prvom poluvremenu, koje je završio sa prednošću od 20 poena (65:45). Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tari Izon sa 20 poena, dok je Alperen Šengun zabeležio tripl-dabl sa 16 poena, 10 skokova i isto toliko asistencija. Kevin Durent dodao je 15 poena.

U redovima Dalasa istakao se prvi pik ovogodišnjeg NBA drafta Kuper Fleg sa 19 poena, šest skokova i tri asistencije.

Poseban detalj utakmice bio je susret Bogdanovića sa nekadašnjim saigračem iz Fenerbahčea Tarikom Biberovićem, koji je za Dalas postigao devet poena.

Hjuston i Dalas ponovo će se sastati u Makauu, a naredni duel zakazan je za nedelju u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.