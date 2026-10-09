Ipak, Zagorac smatra da je u ovom trenutku najvažnije da klub sačuva stabilnost i iskoristi priliku koja mu se ukazala u vezi sa dugoročnim statusom u Evroligi.

Nekadašnji igrač crno-belih, koji je u klubu proveo četiri godine, istakao je da njegovo pozitivno mišljenje o radu Mijailovića proizlazi iz ličnog iskustva, a ne iz bilo kakvog interesa.

"Moja iskustva u saradnji sa Ostojom tokom četiri godine provedene u Partizanu bila su pozitivna, što sam i ranije javno govorio. Smatram da je svoj posao predsednika košarkaškog kluba obavljao prilično dobro. Partizan je napredovao iz godine u godinu i tokom mog boravka u klubu bilo je jasno da se pozitivne promene dešavaju iz sezone u sezonu. Ovo govorim kao neko ko nema nikakav interes niti bilo kakav drugi motiv da stane na Ostojinu stranu", poručio je Zagorac za "Mozzart Sport".