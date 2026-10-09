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Anđela Dugalić nova je košarkašica ženskog košarkaškog kluba Crvena zvezda, zvanično je potvrdio klub sa Malog Kalemegdana.

Reč je o jednoj od najistaknutijih srpskih košarkašica, koja iza sebe ima iskustvo igranja u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada se vraća u Srbiju kako bi pomogla crveno-belima u istorijskoj sezoni.

1/5 Vidi galeriju Anđela Dugalić u dresu Vašingtona Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia, Sam Hodde / Getty images / Profimedia, Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Dugalić je draftovana u WNBA, a u Americi je nastupala kao članica UCLA, sa kojim je osvojila NCAA titulu i imala važnu ulogu u uspehu ekipe. Njen dolazak predstavlja značajno pojačanje za tim Marine Maljković, koji se sprema za debitantski nastup u Evroligi.

Crveno-bele će u grupnoj fazi elitnog evropskog takmičenja odmeriti snage sa Galatasarajem, Skijom i Mehelenom. Prvu utakmicu na domaćem terenu Zvezda će odigrati 14. oktobra protiv Mehelena u Hali "Ranko Žeravica".

Očekuje se da Dugalić bude deo ekipe tokom evroligaških izazova, pre nego što se priključi Projektu B, novom takmičenju koje najavljuje drugačiji format u svetskoj košarci.

Dolazak srpske reprezentativke predstavlja važan korak za Crvenu zvezdu, koja želi da se na najbolji način predstavi na evropskoj sceni i ostavi trag u svojoj prvoj sezoni u Evroligi.

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