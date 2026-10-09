SUSRET SPORTSKIH ASOVA: Bogdan Bogdanović i Stiven Adams morali da ovekoveče susret sa Bekamom
Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su Dalas Maverikse sa 135:117 u pripremnom meču u Makauu, a susret je obeležio i debi Bogdana Bogdanovića u dresu novog tima.
Ipak, nakon utakmice pažnju je privukao i zanimljiv trenutak van parketa. Zvanični Instagram nalog NBA lige objavio je fotografiju na kojoj su Bogdanović i njegov saigrač Stiven Adams pozirali sa legendarnim engleskim fudbalerom Dejvidom Bekamom.
Uz fotografiju je NBA liga napisala: „Stiven Adams i Bogdan Bogdanović morali su da se fotografišu sa Dejvidom Bekamom posle utakmice, nakon pobede Hjuston Roketsa u Makauu.“
Tako je kapiten Srbije, pored prvih minuta u dresu Hjustona, dobio priliku i da zabeleži susret sa jednom od najvećih sportskih zvezda na svetu.
Bogdanović je protiv Dalasa proveo nešto više od 15 minuta na parketu, uz učinak od četiri poena, četiri asistencije i dva skoka.