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Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su Dalas Maverikse sa 135:117 u pripremnom meču u Makauu, a susret je obeležio i debi Bogdana Bogdanovića u dresu novog tima.

Ipak, nakon utakmice pažnju je privukao i zanimljiv trenutak van parketa. Zvanični Instagram nalog NBA lige objavio je fotografiju na kojoj su Bogdanović i njegov saigrač Stiven Adams pozirali sa legendarnim engleskim fudbalerom Dejvidom Bekamom.

Uz fotografiju je NBA liga napisala: „Stiven Adams i Bogdan Bogdanović morali su da se fotografišu sa Dejvidom Bekamom posle utakmice, nakon pobede Hjuston Roketsa u Makauu.“

Tako je kapiten Srbije, pored prvih minuta u dresu Hjustona, dobio priliku i da zabeleži susret sa jednom od najvećih sportskih zvezda na svetu.

Bogdanović je protiv Dalasa proveo nešto više od 15 minuta na parketu, uz učinak od četiri poena, četiri asistencije i dva skoka.