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Zvezda će sutra u 21.00 dočekati Budućnost, u meču trećeg kola ABA lige.

"Očekuje nas iskusan i veoma kvalitetan tim, koji se tokom leta i pojačao. Uigrani su, jer je osnova ekipe, uključujući i nekolicinu stranih igrača, ostala iz prošle sezone. Sigurno će reagovati nakon poraza u Evrokupu, a na nama je da odigramo dobru utakmicu i nastavimo da napredujemo kao tim", rekao je Navaro, a preneo klub.

Košarkaš Zvezde Dejan Davidovac istakao da dobro poznaje narednog protivnika i očekuje da Budućnost pruži snažan otpor, uprkos porazu u Evrokupu.

"Dobro poznajemo Budućnost. To je kvalitetan tim koji ima svoje ambicije ove sezone, kako u ABA ligi, tako i u Evrokupu. Pojačali su se dobrim igračima, ostali su Ferel, Butsijel i Butej, a doveli su i nekoliko kvalitetnih košarkaša", rekao je Davidovac.

On je naglasio da poraz u Evrokupu neće mnogo uticati na podgoričku ekipu, već da očekuje reakciju i znatno zahtevniju utakmicu.

"Ne verujem da će ih poraz u Evrokupu poremetiti, već će sigurno doneti reakciju. Idemo utakmicu po utakmicu i moramo da odigramo dobro ako želimo pobedu. Pozivam i naše navijače da dođu i pruže nam podršku u subotu uveče", poručio je Davidovac.