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NBA nastavlja pripreme za pokretanje lige u Evropi, ali Adam Silver i dalje očekuje dogovor sa Evroligom.

1/5 Vidi galeriju Prvi čovek NBA lige - Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

“To je kao svaki pregovor. Razgovori traju. Razmenjujemo predloge sa Evroligom. Ona je trenutno postojeća liga koja okuplja klubove širom Evrope. Uz to, svaka zemlja ima svoju ligu. Teško je poverovati da u Evropi postoji 1.200 profesionalnih klubova. Evroliga je trenutno najviši nivo takmičenja.”,rekao je Silver u Makau gde su Hjuston i Dalas otvorili NBA China Games 2026.

Iako je Evroliga nedavno odbila početnu ponudu NBA, Silver ne odustaje od saradnje.

“Nadamo se da ćemo postići dogovor sa Evroligom.”

Projekat će napredovati i bez njihovog pristanka.

“Da, ali ćemo pronaći dogovor sa njima. Mislim da hoćemo.”

Interesovanje potencijalnih investitora dolazi sa više strana, a Silver je naveo da bi naknade za franšize iznosile više stotina miliona dolara.

“To je spoj postojećih košarkaških klubova, nekih velikih evropskih fudbalskih brendova i ljudi koji na drugim tržištima osnivaju klubove od nule.To je jedinstvena prilika da budete NBA tim u Londonu, Parizu, Madridu ili Minhenu. Neka od najvećih tržišta u Evropi, neka od najvećih tržišta na svetu – tako ljudi vide te prilike.”

Početak takmičenja koje pripremaju NBA i FIBA planiran je za sezonu 2027/28, sa 16 klubova: 12 stalnih učesnika i četiri mesta dostupna kroz FIBA Ligu šampiona i kvalifikacije povezane sa domaćim prvenstvima.