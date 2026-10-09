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Dvejn Vašington svojevremeno je istakao da bi voleo da zaigra za reprezentaciju Nemačke i nastupi na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ali čini se da od toga za sada neće biti ništa.

Američki košarkaš, koji je rođen u Frankfurtu, mogao bi potencijalno da obuče dres Pancera, ali selektor Nemačke i trener Virtusa, Aleks Mumbru, ne razmišlja u tom pravcu.

1/4 Vidi galeriju Aleks Mumbru Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski stručnjak je nakon pobede nad Bajernom jasno stavio do znanja da je zadovoljan igračkim kadrom koji ima na raspolaganju i da ne vidi potrebu za promenama kada je reč o izboru reprezentativaca.

- Potpuno smo zadovoljni nemačkim igračima koje imamo. Ne samo onima iz Bajerna već i igračima iz cele BBL lige. Nastavićemo svojim putem i pozivati u reprezentaciju najbolje nemačke igrače - poručio je Mumbru.

Vašington je još pre više od godinu dana otvoreno govorio o želji da zaigra na najvećim reprezentativnim takmičenjima.

- Zaista bih voleo da se oprobam na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama - rekao je tada nekadašnji košarkaš Partizana.

Ipak, čini se da njegov potencijalni reprezentativni put trenutno nije prioritet za nemačkog selektora. Vašington je u porazu Bajerna postigao 18 poena, ali je utakmicu završio sa indeksom korisnosti od svega pet, što dodatno oslikava njegov učinak u ovom susretu.

Mumbru je tako poslao prilično jasnu poruku da će nastaviti da se oslanja na igrače koje već ima na raspolaganju, dok Vašington ostaje bez konkretnog signala da bi u skorije vreme mogao da dobije poziv u reprezentaciju Nemačke.

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