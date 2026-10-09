Slušaj vest

Dalas Maveriksi su u Kini izgubili od Hjuston Roketsa u petak popodne (135:117), a to je prvi od dva međusobna susreta ove dve ekipe u predsezoni.

Druga će biti posebna za Dalas Maverikse jer se vraća Kajri Irving - posle pauze od 20 meseci!

1/11 Vidi galeriju Kajri Irving Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kajri Irving je pokidao ligamente kolena u martu 2025. godine, kada su igrali protiv Sakramento Kingsa, samo nekoliko dana nakon što je Dalas trejdovao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse.

Odmah se znalo da nećemo gledati tandem Dejvis-Irving te sezone, ali nismo ih na parketu videli uopšte jer je Dejvis trejdovan u Vašington Vizardse.

Sada se Kajri vraća, posle duge pauze od 20 meseci, pa će u nedelju u Makau igrati protiv Hjuston Roketsa.

On ima 34 godine i 2016. godine je svojim šutem u poslednjem minutu direktno doneo jedinu šampionsku titulu Klivlend Kavalirsa.

BONUS VIDEO: